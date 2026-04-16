TÜİK açıkladı! Mart ayının araç istatistikleri belli oldu
TÜİK açıkladı! Mart ayının araç istatistikleri belli oldu

Trafiğe mart ayında 159 bin 931 aracın kaydı yapılırken 4 bin 856 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 155 bin 75 arttı. İşte istatistiğin ayrıntıları…

Foto - TÜİK açıkladı! Mart ayının araç istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,3 azalarak 159 bin 931'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 39,4 artarak 3 bin 484'ten 4 bin 856'ya çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı yılın üçüncü ayında 155 bin 75 adet artış gösterdi.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 31,3 artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azalış gösterdi.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,6, minibüste yüzde 2,6 artarken, traktörde yüzde 50,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,2, kamyonda yüzde 25,3, motosiklette yüzde 21,2, otomobilde yüzde 15,4 ve kamyonette yüzde 15 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI MART SONU İTİBARIYLA 34 MİLYONU GEÇTİ: Trafiğe kayıtlı araç sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 31 milyon 788 bin 619'dan 34 milyon 23 bin 986'ya yükseldi.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR: Devri yapılan toplam 870 bin 992 taşıttan yüzde 68,6'sı otomobil, yüzde 14,8'i kamyonet, yüzde 9,7'si motosiklet, yüzde 2,8'i traktör, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,5'inin Renault, yüzde 8,2'sinin Toyota, yüzde 7,4'ünün Peugeot, yüzde 6,9'unun Volkswagen, yüzde 6,1'inin Hyundai, yüzde 5,9'unun Togg, yüzde 5,1'inin Fiat, yüzde 5'inin Opel, yüzde 5'inin Citroen, yüzde 4,3'ünün Skoda, yüzde 3,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Kia, yüzde 3'ünün BMW, yüzde 2,6'sının Ford, yüzde 2,2'sinin Audi, yüzde 2'sinin Volvo, yüzde 1,9'unun Mini, yüzde 1,7'sinin Chery, yüzde 1,6'sının Nissan, yüzde 1,2'sinin Tesla ve yüzde 8,4'ünün diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342'ye gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artışla 13 bin 42 adet oldu. Böylece yılın ilk 3 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 413 bin 300 adet arttı.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 otomobilin yüzde 41,1'inin benzin, yüzde 31,5'inin hibrit, yüzde 18,2'sinin elektrikli, yüzde 8,6'sının dizel ve yüzde 0,6'sının LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 611 bin 509 adet otomobilin ise yüzde 32,4'ünün dizel, yüzde 31'inin benzin, yüzde 29,8'inin LPG, yüzde 4,4'ünün hibrit ve yüzde 2,3'ünün elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 15,9'u 1401-1500, yüzde 13,2'si 1501-1600, yüzde 9,6'sı 1301-1400, yüzde 9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 otomobilin yüzde 42,1'i gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,2'si siyah, yüzde 10,4'ü mavi, yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,2'si sarı ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şahı..
Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar
Gündem

Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar

Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasını kana bulayan o korkunç saldırının ardından, acıyı paylaşmak yerine dijital mecralarda şiddet çığırtkanlığı ..
Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı
Gündem

Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

Sanal dünyada korku salmaya çalışanlara karşı devletin demir yumruğu bu kez Sivas'ta indi. Bir Telegram grubunda "Yarın Sivas'tan yeni bir h..
Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
