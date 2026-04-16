Benim çocuğum böyle değildi demeyin! Bipolar bozukluk tavsiyelerine kulak verin...

Çocuklarda "mani belirtileri" neler? Yetişkinlerdeki klasik mani (taşkınlık, büyüklük düşünceleri, az uyku ihtiyacı) çocuklarda daha çok şu maskelerle gelir: * Aşırı öfke ve irritabilite (en belirgin işaretlerden biri) * Çok düşük tolerans: küçük bir hayal kırıklığında bile büyük patlamalar * Yaşına uygun olmayan özgüven (örneğin "her şeyi yapabilirim" tarzı iddialar) * Uyku ihtiyacında azalma ama yorgunluk hissetmeme * Aşırı konuşma, düşünce uçuşması * Riskli davranışlar (yaşa göre uygunsuz) Buradaki kritik nokta şu: Çocuklarda mani çoğu zaman "mutlu taşkınlık"tan çok sinirlilik ve kontrolsüzlük olarak görünür.