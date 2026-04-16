  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rekor ücret mi? Artık Bernardo Silva'nın maliyeti bile belli oldu! 2029'a kadar imza Ve Uğurcan Çakır için dünya devini son dakika geçtiler: Galatasaray saniye düşünmedi Hamas’ın Önde Gelen İsmi Abdülaziz Rantisi Şehadetinin 22. Yılında Anılıyor Kahraman Şerife bacılardan dehşet saçan alkoliklere: Seküler genç kızların utanç görüntüleri! 'Liraglutide, Semaglutide ve Tirzepatid' etken maddeleri... Uzmanından zayıflama iğnesi sözleri! Suudi Arabistan'dan olay Türkiye kararı! 'Bununla kimse rekabet edemez' diyerek duyurdu Havadan bereket yağdı: Yağışlarda son 66 yılın rekoru Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon! Tecavüzcü alçağa üniforma! Katil İsrail ordusuna yakışan karar
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Tüm dengeler altüst olacak: Sınırsız enerji kaynağına sadece 20 kilometre mesafe kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD merkezli Quaise Energy, sınırsız enerjiye ulaşmak için tarihi bir hamleye imza attı. Eğer başarı sağlanırsa enerjide tüm dengeler değişecek.

1
#1
Quaise Energy, Project Obsidian adı verilen girişimle, jeotermal enerjide yeni bir boyut açıyor. “Dünyanın ilk süper sıcak jeotermal enerji santrali” olarak tanımlanan proje ile yer altındaki 500 santigrat dereceye ulaşan kayaçlardan elektrik üretmeyi hedefliyor.

#2
Geleneksel jeotermal sistemler, yalnızca yüzeye yakın sıcak su kaynaklarının bulunduğu sınırlı bölgelerde çalışabiliyor. Ancak Quaise’in geliştirdiği yeni yaklaşım, Dünya’nın çok daha derin katmanlarında bulunan “süper sıcak kaya” rezervlerine ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu noktada sıcaklıklar yüzlerce dereceye ulaşırken, ortaya çıkan enerji yoğunluğu klasik jeotermale kıyasla kat kat yüksek oluyor.

#3
Bu devrimsel sıçramanın arkasında ise alışılmış sondaj tekniklerinden tamamen farklı olarak “milimetre dalga sondaj” yöntemi yer alıyor. Şirketin geliştirdiği sistemde mekanik matkaplar yerine yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılıyor. Yüzeyde bulunan bir “gyrotron” cihazı tarafından üretilen enerji, dalga kılavuzları aracılığıyla yer altına iniyor ve kayayı doğrudan eritip deliyor, yani fiziksel temas olmadan ilerleyen bir sondaj süreci mümkün hale geliyor.

#4
Bu teknoloji sayesinde geleneksel matkapların dayanamadığı aşırı sıcaklık ve basınç koşulları aşılabiliyor. Ayrıca daha derine inildikçe enerji potansiyeli katlanarak artıyor; yapılan simülasyonlar bu tür sistemlerin mevcut jeotermal santrallere göre 5 ila 10 kat daha fazla enerji üretebileceğini gösteriyor.

#5
Quaise Energy, 2024 yılında Dünya yüzeyinin 20 km altına erişmek için yenilikçi bir sondaj makinesi geliştireceğini duyurmuştu. Dünya’nın çekirdek bölgesindeki sıcaklık yaklaşık 5200 dereceye kadar çıkıyor. Bu iç ısınının yalnızca yüzde 0,1’lik bir kısmı bile, 20 milyon yıllık küresel enerji ihtiyacını karşılamaya yetebilir.

#6
Şirketin en iddialı adımı ise Oregon’da geliştirilen Project Obsidian. Bu proje, milimetre dalga sondaj teknolojisinin ilk ticari uygulaması olacak. İlk etapta 50 MW kapasiteyle başlaması planlanan tesisin, ilerleyen fazlarda 250 MW seviyesine ulaşması hedefleniyor. Uzun vadede ise 1 gigawattın üzeri amaçlanıyor.

#7
Sistemde, derinlere inilen kuyulara su enjekte ediliyor, süper sıcak kaya ile temas eden su buharlaşıyor ve yüzeye geri dönerek türbinleri döndürüyor. Bu sayede günün her saati kesintisiz, karbon salımı olmadan teniz enerji üretimi mümkün hale geliyor.

#8
En kritik nokta ise bu teknolojinin coğrafi bağımlılığı ortadan kaldırma potansiyeli. Milimetre dalga sondaj sayesinde jeotermal enerji yalnızca volkanik bölgelerle sınırlı kalmadan, teorik olarak dünyanın büyük kısmında erişilebilir hale gelebilir. Şirketin iddiasına göre bu yaklaşım, insanlığın yüzde 90’ından fazlasını kapsayabilecek bir enerji altyapısının önünü açabilir.

#9
Quaise ayrıca, kömürle çalışan enerji santralleri gibi mevcut altyapıdan da yararlanmayı planlıyor. Bu tesisler zaten buharı elektriğe dönüştürme konusunda kapasitelere, yerleşik ticari işletmecilere ve deneyimli iş gücüne sahip olup, elektrik şebekesine önceden bağlanmış durumda. Quaise, mevcut fosil yakıtlı ısı kaynaklarını, türbinlerin süresiz olarak dönmesini sağlayacak kadar jeotermal enerjiyle değiştirmeyi de amaçlıyor.

#10
KAYNAK : TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Mantıklı ve gerekli ama Dünyada bir gün bitecek ve kıyamet kopacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23