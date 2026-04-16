2050 yılında yaklaşık 1.8 milyar kişi... Karaciğer yağlanması her 6 kişiden birini etkiliyor
2050 yılında yaklaşık 1.8 milyar kişi... Karaciğer yağlanması her 6 kişiden birini etkiliyor

Karaciğer yağlanması her 6 kişiden birini etkiliyor...

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, mevcut eğilimler devam ederse 2050'de yaklaşık 1,8 milyar kişinin karaciğer yağlanmasıyla yaşayacağının öngörüldüğünü belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tıp dergisi "The Lancet Gastroenterology&Hepatology"de yayımlanan ve "Küresel Hastalık Yükü" (GBD) 2023 verilerine dayanan bir araştırmada, metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD) vakalarının 1990-2023 döneminde yüzde 143 arttığı anlaşıldı.

Halihazırda yaklaşık 1,3 milyar kişinin hastalıkla yaşadığı tahmin edilirken, belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması her 6 kişiden 1'ini etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Öztürk, metabolik karaciğer hastalığının hızla yayıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut eğilimler devam ederse 2050 yılında yaklaşık 1,8 milyar kişinin bu hastalıkla yaşayacağı öngörülüyor. Bu tablo, karaciğer yağlanmasının artık küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor. Artışın en önemli nedenleri modern yaşam alışkanlıkları. Hareketsiz yaşam, yüksek kalorili beslenme, obezite ve diyabet gibi faktörler karaciğer yağlanmasının en önemli tetikleyicileri arasında yer alıyor. Özellikle insülin direnci ve yüksek kan şekeri hastalığın gelişiminde belirleyici rol oynuyor."

Öztürk, hastalığın çoğu zaman sessiz ilerlediğine dikkati çekerek, erken dönemde alınacak önlemlerle sorunun ilerlemesinin büyük ölçüde engellenebildiğini aktardı. Karaciğer yağlanmasının basit bir durum olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Tedavi edilmediğinde bu hastalık karaciğerde iltihaplanma, fibrozis ve siroz gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu yüzden düzenli takip büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, kan testleri ve ultrason gibi yöntemlerle karaciğer yağlanmasının erken dönemde tespit edilebildiğine, özellikle risk grubundaki bireylerin yılda en az bir kez kontrol yaptırması gerektiğine dikkati çekti.

Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve kan şekeri yönetiminin hastalıkla mücadelede en etkili yöntemler olduğunu vurgulayan Öztürk, toplum olarak yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

