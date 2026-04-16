TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan GEÇGEL, son günlerde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Kahramanmaraş’ta yaşanan ve öğretmenler ile öğrencilerin hayatını kaybettiği, faillerin ise çocuk yaşta olduğu trajik olaylara ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. GEÇGEL, yaşanan hadiselerin toplumun geleceği adına ciddi bir alarm verdiğini belirterek, “Çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu gidişata artık dur denilmelidir” ifadelerini kullandı.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Açıklamasında yaşanan olayların münferit olmadığını vurgulayan GEÇGEL, bu tür hadiselerin uzun süredir ihmal edilen ekonomik, sosyal, kültürel ve dijital sorunların bir sonucu olduğunu belirtti. “Bugün ‘Çocuklarımıza ne oluyor?’ sorusu artık bir serzeniş değil, bir çığlıktır” diyen GEÇGEL, çocukların maruz kaldığı içeriklerin ve çevresel faktörlerin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

TİGAD Genel Başkanı Okan GEÇGEL, özellikle televizyon programları ve dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Şiddetin normalleştirildiği yayınların çocukların bilinçaltında tahribat oluşturduğunu belirten GEÇGEL, “Öncelikle televizyon ekranları yeniden dizayn edilmeli, çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen içerikler sıkı denetime tabi tutulmalıdır” dedi.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Sosyal medyanın kontrolsüz yapısının da önemli bir risk oluşturduğunu ifade eden GEÇGEL, bu alanın daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, “Sosyal medya artık bir tuzak haline gelmiştir. Çocuklarımız bu mecralarda şiddet, nefret ve provokasyonla iç içe bırakılmaktadır. Bu durum sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdittir” şeklinde konuştu.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

GEÇGEL, özellikle savaş ve şiddet içerikli dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine de değinerek, bu tür içeriklere yönelik ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. “Çocukların bilinçaltını hedef alan oyunlar gözden geçirilmeli, yaş sınırlamaları daha katı ve uygulanabilir hale getirilmelidir. Madde bağımlılığı ne yazık ki okullarımıza girmiştir. Uyuşturucu ile etkin mücadele edilirken bunu teşvik eden TV yayını, müzik, dizi, dijital platformlar denetlenmeli, topyekün mücadele yürütülmelidir” diyen GEÇGEL, ailelerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Açıklamasında hukuki düzenlemelere de değinen GEÇGEL, çocuk yaşta işlenen ağır suçlara yönelik mevcut yasal çerçevenin günümüz koşullarına göre yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. “Elbette çocukların korunması esastır ancak toplum güvenliğini tehdit eden suçlar karşısında caydırıcılık artırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu bu anlamda yeni bir boyut kazanmalıdır” dedi.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Eğitim kurumlarının güvenliği konusuna da dikkat çeken GEÇGEL, okulların çocuklar için en güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, okul güvenliğinin artırılması, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve risk altındaki çocukların erken tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

TİGAD Genel Başkanı Okan GEÇGEL, açıklamasında bazı medya kuruluşlarına da sert eleştiriler yöneltti. Viranşehir ve Kahramanmaraş’taki olayların ardından yapılan yayınların bir kısmının sorumsuz olduğunu belirten GEÇGEL, “Canlı yayınlarla acılar dramatize edilmekte, olaylar siyasi polemiklere malzeme yapılmaktadır. Bu yaklaşım kabul edilemez” dedi.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Basının milletin ortak sesi olduğunu vurgulayan GEÇGEL, “Basın hiçbir siyasi yapının arka bahçesi değildir. Görevi, toplumu doğru bilgilendirmektir. Muhaliflik uğruna olayları sulandırmak ya da çarpıtmak basın etiğiyle bağdaşmaz” ifadelerini kullandı. “Sorumlu Yayıncılık Şart” TİGAD olarak çağrıda bulunduklarını belirten GEÇGEL, sorumlu yayıncılığın önemine dikkat çekti. “Toplumu teskin eden, doğru bilgilendiren ve kamu vicdanını gözeten yayıncılık anlayışı benimsenmelidir. Olayları kaşımadan, abartmadan ve farklı yönlere çekmeden aktarmak en doğru yoldur” dedi.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Açıklamasının devamında sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunan GEÇGEL, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. “Provokatif ve kışkırtıcı paylaşımlar toplumsal yapıyı zedelemektedir. Herkes daha dikkatli ve sorumlu davranmalıdır” diye konuştu. “Bu Bir Uyarıdır” Yaşanan olayların toplum için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirten GEÇGEL, gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer acıların tekrar yaşanabileceğini ifade etti. “Bir toplumun geleceği çocuklarıdır. Eğer onları koruyamazsak, geleceğimizi de koruyamayız. Bireylerin gelecek kaygısı yaşamayacağı koşullar yaratılarak bu temelde mesleki eğitim güçlendirilmeli, eğitim bir yarış olmaktan çıkarılmalıdır. Devlet okulları arasındaki eşitsizlikleri giderilmeli, okullarda sanat atölyeleri, spor ve gösteri salonları inşa edilmeli, eğitimin temel bir kamu hizmeti olduğu ilkesi unutulmamalı” dedi.

Foto - TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

TİGAD Genel Başkanı Okan GEÇGEL, açıklamasının sonunda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, tüm kurumları ve toplumu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti. GEÇGEL, “TİGAD olarak çocuklarımızın güvenliği, toplum huzuru ve sağlıklı bir medya düzeni için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yorumlar

vatandaşrıza

Olaylar oluyor yine birileri çıkıp açıklama yapıyor ünlü oluyor. Birileri çıkıp iş buyuruyor. Bunlar sizin ön plana çıkarttığınız popilitenin ürünü. Biriniz çıkıyor, Okulda polisin ne işi var. Diğeri çıkıyor polis nerde. anlamak mümkün değil. Kamu görevlileri sorumluluk almalı. koltuk giderse gitsin. dur diyebilmeli.
Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şahı..
Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar
Gündem

Harekete geçildi! Okuldaki saldırı sonrası alçak paylaşımlar

Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasını kana bulayan o korkunç saldırının ardından, acıyı paylaşmak yerine dijital mecralarda şiddet çığırtkanlığı ..
Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı
Gündem

Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

Sanal dünyada korku salmaya çalışanlara karşı devletin demir yumruğu bu kez Sivas'ta indi. Bir Telegram grubunda "Yarın Sivas'tan yeni bir h..
Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
