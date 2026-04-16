TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Çarpıcı Açıklama: Çocuklarımızı Kaybediyoruz, Derhal Önlem Alınmalı

Açıklamasının devamında sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunan GEÇGEL, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. “Provokatif ve kışkırtıcı paylaşımlar toplumsal yapıyı zedelemektedir. Herkes daha dikkatli ve sorumlu davranmalıdır” diye konuştu. “Bu Bir Uyarıdır” Yaşanan olayların toplum için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirten GEÇGEL, gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer acıların tekrar yaşanabileceğini ifade etti. “Bir toplumun geleceği çocuklarıdır. Eğer onları koruyamazsak, geleceğimizi de koruyamayız. Bireylerin gelecek kaygısı yaşamayacağı koşullar yaratılarak bu temelde mesleki eğitim güçlendirilmeli, eğitim bir yarış olmaktan çıkarılmalıdır. Devlet okulları arasındaki eşitsizlikleri giderilmeli, okullarda sanat atölyeleri, spor ve gösteri salonları inşa edilmeli, eğitimin temel bir kamu hizmeti olduğu ilkesi unutulmamalı” dedi.