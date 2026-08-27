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TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

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AA Giriş Tarihi:

TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

TCDD Taşımacılık, tren yolculuklarında yeni dönemi başlatıyor. 1 Eylül’den itibaren bilet işlemlerinde tamamen e-bilet uygulamasına geçilecek.

#1
Foto - TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

Dijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz.

#3
Foto - TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

#5
Foto - TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

"Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz."

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