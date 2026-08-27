  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı Yeşilay’dan sosyal medya düzenlemesi için çağrı: Yaş sınırı yetmez ek tedbir şart! 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi TCDD duyurdu! Tren biletlerinde yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor Yerin 3 bin metre altında tarihi keşif: 216 bin tonluk altın hazinesine ulaşıldı Leyen Grönland'ı ziyaret edecek AB’den Trump’a ‘Biz buradayız’ mesajı Moskova'yı sarsacak gelişme: Rusya'nın tahtına Türkiye oturuyor Buğdayın bulgura yolculuğu… Adeta sanat eseri! Orijinalinden ayırt etmesi oldukça zor: İkinci el otoda can yakan tuzak
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Son dönemde casusluk olaylarıyla gündeme gelen Yunanistan yeni bir skandalın baş aktörü oldu. Yunanistan'dan gelen araçta 3 tane gerçek füze tespit edildi. Gelişme dünya gündemine oturdu.

#1
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Savunmasanayist'in aktardığı habere göre, İtalyan güvenlik birimleri, Yunanistan’ın Patras Limanı’ndan hareket eden Superfast II feribotuyla Bari Limanı’na ulaşan 46 yaşındaki Fransız vatandaşı Regis Claude Albert Normand’ın kullandığı kamyoneti kontrol altına aldı. Fransız plakalı araçta gerçekleştirilen aramada, tanksavar sistemlerinin taşınmasında kullanılan beş özel konteyner tespit edildi. Konteynerlerin incelenmesiyle birlikte füze lançerleri ile üç Akeron füzesi bulundu.

#2
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Normand’ın yanında taşıdığı üç uluslararası sevkiyat belgesi de incelemeye alındı. Ancak yetkililer, söz konusu belgelerin taşınan askeri malzemenin niteliğini ve içeriğini yeterince açıklamadığını belirledi. Yapılan detaylı kontrolde konteynerlerden birinin tamamen boş olduğu ortaya çıktı. Bir diğerinde ise güdüm sistemi ve harp başlığı bulunmayan, eğitim amacıyla kullanılan itkisiz bir mühimmat yer aldığı belirlendi. Diğer üç konteynerde ise durum farklıydı. Her birinin içerisinde gerçek harp başlığına sahip birer Akeron füzesi bulunduğu tespit edildi.

#3
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Soruşturmada dikkat çeken bir detay, füze tüplerinin renk kodlamasıydı. Konteynerler üzerinde NATO standartlarına göre patlayıcı içermeyen eğitim ekipmanını gösteren mavi bantlar bulunuyordu. Ancak askeri uzmanlar, bu bantların orijinal işaretleme olmadığını, kolayca sökülebilen sıradan bir yapışkan bant olduğunu belirledi.

#4
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Normand ifadesinde, söz konusu ekipmanı MBDA adına Yunanistan’a götürdüğünü ve yükü burada onarım işlemleri için Altus LSA isimli şirkete teslim etmesinin planlandığını söyledi. Ancak bu açıklama, yakalandığı sıradaki seyahat güzergâhıyla örtüşmedi. Normand, Yunanistan’a gitmek üzere değil, Patras’tan gelerek İtalya’ya giriş yapmıştı.

#5
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Normand’ın avukatları ise savunma kapsamında, Fransa Savunma Bakanlığı tarafından 2025 yılında MBDA France’a harp ekipmanlarıyla ilgili faaliyet yürütme yetkisi veren bir belgeyi mahkemeye sundu. Buna karşın yargıç, belgelerde bulunan mühür farklılıkları ve tarihlerin birbiriyle uyuşmaması nedeniyle dosyanın daha ayrıntılı biçimde incelenmesine karar verdi.

#6
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

İtalyan mevzuatına göre askeri nitelikteki ekipmanların taşınabilmesi için gerekli izinlerin ise ne limandaki kontroller sırasında ne de mahkeme sürecinde ibraz edilebildiği belirtildi. Soruşturma sırasında ayrıca Normand’ın bağlı olduğu nakliye şirketinin eşinin üzerine kayıtlı olduğu ve firmanın askeri malzeme taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış bir şirket izlenimi vermediği bilgisine ulaşıldı. Tüm bu bulguların ardından Bari Mahkemesi yargıcı Valeria Isabella Valenzi, Normand hakkında tutuklama kararı verdi.

#7
Foto - 'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Akeron (eski adıyla MMP), Fransız MBDA firmasının ürettiği yeni nesil tanksavar füzesi; hem kara hem hava platformlarından kullanılabilen, çok amaçlı bir mühimmat. Gerçek harp mühimmatının eğitim ekipmanı görünümü altında, eksik ve tutarsız belgelerle Yunanistan’dan İtalya üzerinden Avrupa içinde taşınmaya çalışılması, sevkiyatın gerçek amacına dair ciddi soru işaretleri doğuruyor. Soruşturmanın, füzelerin Yunanistan’a nasıl ulaştığını, oradan nereye götürülmek istendiğini ve taşımanın hangi aşamada gerekli izinlerden yoksun kaldığını netleştirmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her ay iki cumhuriyet altını aldı: 15 yıl sonra bakın nasıl bir serveti oldu?
Ekonomi

Her ay iki cumhuriyet altını aldı: 15 yıl sonra bakın nasıl bir serveti oldu?

Her aybaşında düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını alan bir vatandaş, yaklaşık 15 yıllık birikimi olan 352 Cumhuriyet altınını bozdurmak için ..
Bölücü dil tepki topladı! Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj
Gündem

Bölücü dil tepki topladı! Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü mensupları için kurulan taziye çadırında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları..
Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu
Gündem

Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda karşılaştığı başörtülü bir kadın ile kızına hakaretler edip sandalyelerini devirerek plajdan kovan ve ..
Gezi zekalılar duvara tosladı! Fondaş medyanın orman yalanı elinde patladı
Gündem

Gezi zekalılar duvara tosladı! Fondaş medyanın orman yalanı elinde patladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, fondaş medyanın orman yalanını suratlarına çarptı.
Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!
Dünya

Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine atıfta bulunarak İran’ın mevcut yönetimiyle hiçbir anlaşmanın yap..
Ülke tarihinde rekor! Almanya’da barınma krizi patlak verdi
Dünya

Ülke tarihinde rekor! Almanya’da barınma krizi patlak verdi

Dünyanın gözde ülkelerinden biri olarak gösterilen Almanya'da konut açığı 1,35 milyon daireyle rekor seviyeye ulaştı. Ülkede yıllık konut ih..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23