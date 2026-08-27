'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Akeron (eski adıyla MMP), Fransız MBDA firmasının ürettiği yeni nesil tanksavar füzesi; hem kara hem hava platformlarından kullanılabilen, çok amaçlı bir mühimmat. Gerçek harp mühimmatının eğitim ekipmanı görünümü altında, eksik ve tutarsız belgelerle Yunanistan’dan İtalya üzerinden Avrupa içinde taşınmaya çalışılması, sevkiyatın gerçek amacına dair ciddi soru işaretleri doğuruyor. Soruşturmanın, füzelerin Yunanistan’a nasıl ulaştığını, oradan nereye götürülmek istendiğini ve taşımanın hangi aşamada gerekli izinlerden yoksun kaldığını netleştirmesi bekleniyor.