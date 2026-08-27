'Neler oluyor' dedirten gelişme! Yunanistan'dan geliyordu, 3 adet gerçek füze tespit edildi

Normand’ın yanında taşıdığı üç uluslararası sevkiyat belgesi de incelemeye alındı. Ancak yetkililer, söz konusu belgelerin taşınan askeri malzemenin niteliğini ve içeriğini yeterince açıklamadığını belirledi. Yapılan detaylı kontrolde konteynerlerden birinin tamamen boş olduğu ortaya çıktı. Bir diğerinde ise güdüm sistemi ve harp başlığı bulunmayan, eğitim amacıyla kullanılan itkisiz bir mühimmat yer aldığı belirlendi. Diğer üç konteynerde ise durum farklıydı. Her birinin içerisinde gerçek harp başlığına sahip birer Akeron füzesi bulunduğu tespit edildi.