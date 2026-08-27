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Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

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Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Dünyaca ünlü makarna markalarıyla yapılan araştırmalarda şok eden bulgular tespit edildi. Yapılan sonuçlarda ağır metal kadmiyum bulundu.

#1
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Fransa’da tüketici haklarını savunan “60 Millions de consommateurs” dergisinin araştırması, ülkede yoğun şekilde tüketilen makarnalarla ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

#2
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Barilla, Lustucru ve Panzani gibi önde gelen markaların ürünlerinin de yer aldığı 36 farklı makarna incelenirken, ürünlerin 34’ünde toksik bir ağır metal olan kadmiyum tespit edildi.

#3
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Araştırmada en yüksek kadmiyum seviyeleri Barilla’nın tam buğday makarnalarında ölçüldü. Barilla’nın penne ürününde kilogram başına 0,066 miligram, spagettisinde ise 0,071 miligram kadmiyum bulundu. Yalnızca iki glütensiz makarnada kadmiyuma rastlanmadığı belirtildi.

#4
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Uzmanlar, makarnadaki kadmiyum seviyelerinin büyük ölçüde kullanılan buğdayın yetiştiği toprağın özellikleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Kadmiyumun topraktan buğdaya geçebildiği, özellikle yüksek oranda maruz kalınması ve uzun süreli tüketimin böbrekler başta olmak üzere sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

#6
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Araştırmaya göre incelenen ürünlerdeki değerler Avrupa Birliği’nin yasal sınırlarının altında.

#7
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

Ancak Fransızların yılda kişi başına yaklaşık 9,3 kilogram makarna tüketmesi, uzun vadeli ve düzenli maruziyet konusunda soru işaretlerini artırıyor. Fransa’nın gıda güvenliği kurumu ANSES de kadmiyuma maruziyetin büyük ölçüde beslenme yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

#8
Foto - Ünlü makarna markalarında tespit edildi: Herkes tedirgin

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