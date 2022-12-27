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Aktüel
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Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

2022-12-27 22:14:45
Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir balıkçının denizde görüntülediği köpekbalığı paniğe sebep oldu.

#1
Foto - Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Ayvalıklı balıkçı Berat Üveyik, köpek balığının yaklaşık 10 metre boyunda olduğunu belirtirken, o an 6 buçuk metrelik balıkçı teknesinden çok daha büyük deniz canlısının teknesini alabora edebileceğinden endişelendiğini söyledi.

#2
Foto - Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Üveyik, deniz yüzeyinde bir köpek balığının sırtının teknesine doğru yaklaştığını fark ettiğinde cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

#3
Foto - Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Gördüğü dev deniz canlısının köpek balığı mı yoksa bir balina türü olup olmadığından emin olamadığını kaydeden Berat Üveyik, “Kısa sürelide olsa videosunu çektiğim balığın boyu ve genişliği tekneminkinden çok daha uzundu. O an için karadan yaklaşık 20-25 metre uzaklıktaydım. Denizin yükseklik seviyesi de 2-2,5 metre civarındaydı." dedi.

#4
Foto - Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Videoları izleyen Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı, görüntülerdeki devasa balığın bir cins köpek balığı olduğunu ancak videolardaki görüntüye bakarak bunun tür tayinin yapılabilmesinin çok zor olduğunu kaydetti.

#5
Foto - Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Köpek balıklarının Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarındaki bölgede yoğun olarak bulunduğunu vurgulayan Turhallı, “Ama bölgemizdeki köpek balıklarının beslenme şekilleri, plankton ve küçük balıklarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden de bu balıkların herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bugüne kadar bu balıkların insanlara yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır” diye konuştu.

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