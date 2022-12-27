Edremit'te görüntülendi! İlçede köpekbalığı paniği

Köpek balıklarının Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarındaki bölgede yoğun olarak bulunduğunu vurgulayan Turhallı, “Ama bölgemizdeki köpek balıklarının beslenme şekilleri, plankton ve küçük balıklarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden de bu balıkların herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bugüne kadar bu balıkların insanlara yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır” diye konuştu.