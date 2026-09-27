Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak
Ortadoğu'daki savaş riskleri ve küresel enerji krizlerinden gözü korkan Hindistan, karayollarındaki tüm gaz tankerlerini tarihe gömecek 2.805 kilometre uzunluğundaki devasa bir LPG boru hattı projesini hayata geçiriyor. Üç büyük kamu enerji şirketinin ortaklığıyla yürütülen ve maliyetinin 51 milyar Türk Lirasını bulması beklenen Kandla-Gorakhpur hattı, ülkenin batı kıyısındaki terminalleri iç kesimlerdeki 22 şişeleme tesisine bağlayacak. Yıllık 8,3 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak bu mega projenin, ülkenin toplam LPG talebinin dörtte birini tek başına emniyete alması öngörülüyor.