Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

Medya raporlarına göre proje, Hindistan'ın üç büyük kamu enerji şirketi Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ve Bharat Petroleum Corporation Limited'in (BPCL) ortak girişimi olan IHB Limited tarafından yürütülüyor. Boru hattının maliyetinin yaklaşık 9.000 ila 10.000 crore rupi (Yaklaşık 51 milyar Türk Lirası) arasında olması bekleniyor. Sistem, batı kıyısındaki Kandla, Dahej ve Pipavav ithalat terminallerini; Koyali ve Bina rafinerileriyle ve üç eyalete yayılan 22 LPG şişeleme tesisiyle birbirine bağlayacak.