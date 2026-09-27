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Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

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Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

Ortadoğu'daki savaş riskleri ve küresel enerji krizlerinden gözü korkan Hindistan, karayollarındaki tüm gaz tankerlerini tarihe gömecek 2.805 kilometre uzunluğundaki devasa bir LPG boru hattı projesini hayata geçiriyor. Üç büyük kamu enerji şirketinin ortaklığıyla yürütülen ve maliyetinin 51 milyar Türk Lirasını bulması beklenen Kandla-Gorakhpur hattı, ülkenin batı kıyısındaki terminalleri iç kesimlerdeki 22 şişeleme tesisine bağlayacak. Yıllık 8,3 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak bu mega projenin, ülkenin toplam LPG talebinin dörtte birini tek başına emniyete alması öngörülüyor.

#1
Foto - Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

Hindistan, LPG tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla dünyanın en uzun LPG boru hatlarından birini hayata geçiriyor. Gujarat'taki Kandla Limanı'ndan Uttar Pradesh'teki Gorakhpur'a uzanacak Kandla-Gorakhpur LPG Boru Hattı (KGPL), 2.805 kilometre uzunluğunda olacak. Batı Asya'daki çatışmaların küresel enerji arzı üzerindeki baskıyı artırması, Hindistan'da da LPG tedarikinin güvenliği konusundaki endişeleri gündeme getirdi. Ülke, olası tedarik sorunlarına karşı enerji altyapısını güçlendirirken, dev LPG boru hattı projesi de bu çalışmaların önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

Kandla-Gorakhpur LPG Boru Hattı, Gujarat'taki Kandla ithalat terminalinden başlayarak Madhya Pradesh üzerinden Uttar Pradesh'teki Gorakhpur'a ulaşacak. Toplam 2.805 kilometre uzunluğundaki hattın yaklaşık 1.076 kilometrelik bölümü Gujarat'tan, 621 kilometrelik bölümü Madhya Pradesh'ten, 1.108 kilometrelik bölümü ise Uttar Pradesh'ten geçecek. Proje, rafineriler ile LPG şişeleme tesisleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve LPG'nin ülke içinde daha hızlı ve güvenli şekilde taşınmasını amaçlıyor.

#3
Foto - Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

Medya raporlarına göre proje, Hindistan'ın üç büyük kamu enerji şirketi Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ve Bharat Petroleum Corporation Limited'in (BPCL) ortak girişimi olan IHB Limited tarafından yürütülüyor. Boru hattının maliyetinin yaklaşık 9.000 ila 10.000 crore rupi (Yaklaşık 51 milyar Türk Lirası) arasında olması bekleniyor. Sistem, batı kıyısındaki Kandla, Dahej ve Pipavav ithalat terminallerini; Koyali ve Bina rafinerileriyle ve üç eyalete yayılan 22 LPG şişeleme tesisiyle birbirine bağlayacak.

#4
Foto - Edirne’den Kars’a yetmedi, bir daha döndü! En uzun enerji hattı için düğmeye basıldı: Tam 51 milyar harcanacak

Kandla-Gorakhpur hattının yıllık yaklaşık 8,3 milyon metrik ton LPG taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor. Bu kapasitenin Hindistan'ın toplam LPG talebinin yaklaşık yüzde 25'ini karşılayabileceği belirtiliyor. Projenin tamamlanmasıyla LPG'nin uzun mesafelerde karayoluyla tankerlerle taşınmasına duyulan ihtiyaç azalacak. Böylece yakıtın ithalat terminallerinden ve rafinerilerden şişeleme tesislerine daha düzenli şekilde ulaştırılması hedefleniyor. Boru hattı aynı zamanda taşıma maliyetlerinin azaltılmasına, karayollarındaki tanker trafiğinin hafifletilmesine ve LPG taşıyan araçların karışabileceği trafik kazalarının riskinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.

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