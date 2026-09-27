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Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

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Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Türk Hava Kuvvetleri'nin insanlı milli uçak dönemini resmen başlatacak olan Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'de ilk uçakların kabul faaliyetleri için 28 Eylül'de TUSAŞ tesislerinde görkemli bir tören düzenlenecek. Kullanıcı geri dönüşleriyle sürekli geliştirilen ve sınıfının en iyisi konumuna yükselen uçak, pilot adaylarının temel eğitiminden jet eğitimine geçiş zincirinin en kritik halkasını oluşturuyor. Uluslararası pazarda da büyük bir ihracat başarısı yakalaması beklenen HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin havacılık ekosistemindeki bağımsızlık mücadelesinin en somut örneklerinden biri olarak göklerdeki yerini alıyor.

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Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başlıyor. İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti için 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde tören düzenlenecek. Yılın geri kalanında uçakların teslimatları sürecek.

#2
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Kullanıcı geri dönüşleriyle yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle ulaşılan uçuş performans verileriyle sınıfının en iyisi haline gelen HÜRKUŞ-II'de, yüksek yerlilik oranına ulaşıldı.

#3
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı öngörülüyor. HÜRKUŞ programında önceki konfigürasyonlarla yakalanan ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile sürdürülmesi, bu beklentinin kısa sürede birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme zincirinin ilk basamağında yer alıyor. Türkiye, yeni nesil temel eğitim uçağının devamında jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile bu zinciri tamamlayacak. HÜRKUŞ-II, pilot adayının temel eğitiminden jet eğitimine ve nihayetinde savaş uçağına geçiş zincirinin başlangıcında yer alacak. Pilotlar HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek.

#5
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Türkiye bu projeyle uçak geliştirme ekosistemini de büyük ölçüde inşa etti. HÜRKUŞ projesi ile Türkiye'nin modern anlamda kendi uçaklarını tasarlayıp üretir hale geldi. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi sırasında TUSAŞ ve yerli sanayi çok sayıda tasarım, üretim, test ve sertifikasyon kabiliyeti kazandı. Ekosistemde yer alan firmaların yetenekleri HÜRKUŞ-II'de karşılık buldu.

#6
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Bu kazanımlar uzun vadede başta HÜRJET, KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş-B / YNTEU) Sözleşmesi imzalandı. İzleyen sözleşme değişiklikleriyle çalışmalar HÜRKUŞ-II'ye evrildi. HÜRKUŞ-II ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te yaptı. Bu yıl içerisinde harekat test ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Pilot Yer Eğitimleri, Pilot Uçuş Eğitimleri, Harekat Test ve Değerlendirme faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

#7
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Proje kapsamında geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında 2256 test noktası için yaklaşık 300 sorti uçuş icra edilerek testler başarıyla tamamlandı ve Tip Sertifikası 9 Eylül 2026'da alındı. Pilot ve bakım ekiplerinin eğitimlerinin ardından uçakların ilk kabul aşamasına gelindi.

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