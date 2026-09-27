Türk Hava Kuvvetleri’nde tarihi gün! Yerli ve milli gökyüzü canavarı göreve hazır

Türk Hava Kuvvetleri'nin insanlı milli uçak dönemini resmen başlatacak olan Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'de ilk uçakların kabul faaliyetleri için 28 Eylül'de TUSAŞ tesislerinde görkemli bir tören düzenlenecek. Kullanıcı geri dönüşleriyle sürekli geliştirilen ve sınıfının en iyisi konumuna yükselen uçak, pilot adaylarının temel eğitiminden jet eğitimine geçiş zincirinin en kritik halkasını oluşturuyor. Uluslararası pazarda da büyük bir ihracat başarısı yakalaması beklenen HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin havacılık ekosistemindeki bağımsızlık mücadelesinin en somut örneklerinden biri olarak göklerdeki yerini alıyor.