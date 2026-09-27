Cüzdanınızdaki o kartı hemen kontrol edin! Gizli tuzak deşifre oldu, paranızı bir anda eritebilir
Günlük hayatta nakit paranın yerine sıklıkla tercih edilen banka kartlarının, doğrudan vadesiz mevduat hesaplarına bağlı çalışması nedeniyle kredi kartlarına kıyasla çok daha büyük finansal riskler barındırdığı ortaya çıktı. Kart bilgilerinin kopyalanması veya dolandırıcılık durumlarında doğrudan kullanıcının kendi ana bakiyesinden eksilen paralar büyük mağduriyetlere yol açıyor. Uzmanlar, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi işlemlerde uygulanan ön provizyon blokajlarının da hesaplardaki nakit akışını günlerce kilitlediği konusunda uyarıyor.