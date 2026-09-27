Cüzdanınızdaki o kartı hemen kontrol edin! Gizli tuzak deşifre oldu, paranızı bir anda eritebilir

Yalnızca banka kartı tercih eden kullanıcıların finansal geçmişi, kredi kayıt büroları (KKB) nezdinde kredi notu hesaplamasına dahil edilmiyor. Bu durum, gelecekte kredi ya da konut finansmanı başvurusu yapmayı planlayan kişilerin olumlu bir kredi puanı geçmişi oluşturmasını zorlaştırıyor. Ayrıca banka kartlarında puan biriktirme, mil kazanımı ve taksitlendirme gibi avantajlar kredi kartı segmentine kıyasla oldukça dar bir kapsamda sunuluyor.