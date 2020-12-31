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Medya
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EDHO’dan TRT’nin yeni dizisine bomba geçiş

2020-12-31 12:07:59
EDHO’dan TRT’nin yeni dizisine bomba geçiş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ve ekranlara ara veren oyuncu Emre Törün, TRT’nin dizisine geçiyor.

#1
Foto - En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İstihbaratçı Nevzat karakteri ile yer alan oyuncu, neredeyse 3 yıldan fazla süredir izleyicilerin karşısına çıkmamıştı.

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İstihbaratçı Nevzat karakteri ile yer alan oyuncu, neredeyse 3 yıldan fazla süredir izleyicilerin karşısına çıkmamıştı.

#2
Foto - Daha önce kariyerinde birçok farklı rolü oynayan Törün, Arka Sokaklar, Güneşi Beklerken gibi projelerde yer aldı

Daha önce kariyerinde birçok farklı rolü oynayan Törün, Arka Sokaklar, Güneşi Beklerken gibi projelerde yer aldı

#3
Foto - Emre Törün, EDHO’nun ardından ekrana uzun bir ara vermişti. Oyuncu, TRT1’in yeni yılda yayına alacağı çok iddialı yeni dizisinin kadrosuna katıldı.

Emre Törün, EDHO’nun ardından ekrana uzun bir ara vermişti. Oyuncu, TRT1’in yeni yılda yayına alacağı çok iddialı yeni dizisinin kadrosuna katıldı.

#4
Foto - Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ve Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Ada Kışı dizisinde artık Törün de var.

Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ve Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Ada Kışı dizisinde artık Törün de var.

#5
Foto - Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Emre Törün, Makarios rolünü oynayacak. 1964-1974 arasındaki dönemi anlatacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisi, Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları acılı günleri ekrana taşıyacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Emre Törün, Makarios rolünü oynayacak. 1964-1974 arasındaki dönemi anlatacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisi, Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları acılı günleri ekrana taşıyacak.

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