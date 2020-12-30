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Medya
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EDHO’da Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın veda pozları damga vurdu

2020-12-30 14:44:22
EDHO’da Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın veda pozları damga vurdu

İzleyicilerle Salı akşamları buluşmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 178. bölümü yayınlandı. 2021 yılında da yoluna devam edecek olan dizinin reytingleri de çok iyi geliyor. Sadık bir izleyici kitlesine hitap eden dizinin setinde de oyuncular gayet neşeli bir ortamda ama ciddiyeti de bozmadan, özveriyle çalışıyor. Başrol oyuncuları 2020 yılına veda pozları ile de sosyal medyada dikkatleri çekti.

#1
Foto - Bugüne kadar istikrarlı görüntüsü ile dikkat çeken dizinin 2021 yılında bazı farklılıklarla ekranda yer alması bekleniyor. Bu nedenle de Ocak ayının başlarında yeni bölümün yayınlanmayacağı belirtiliyor. Dizinin çekimlerine ara verildi. Ekibin 8 Ocak’a kadar dinleneceği ve sonrasında çekimlerin yeniden başlayacağı öğrenildi.

Bugüne kadar istikrarlı görüntüsü ile dikkat çeken dizinin 2021 yılında bazı farklılıklarla ekranda yer alması bekleniyor. Bu nedenle de Ocak ayının başlarında yeni bölümün yayınlanmayacağı belirtiliyor. Dizinin çekimlerine ara verildi. Ekibin 8 Ocak’a kadar dinleneceği ve sonrasında çekimlerin yeniden başlayacağı öğrenildi.

#2
Foto - 5 ve 12 Ocak salı akşamları EDHO’nun yeni bölümlerini ekranda göremeyecek olan izleyiciler bu aranın ardından ise yenilenmiş bir yapımla karşılaşacaklar. Senaryoda yapılacak yenilikler için bu aranın verildiği belirtiliyor.

5 ve 12 Ocak salı akşamları EDHO’nun yeni bölümlerini ekranda göremeyecek olan izleyiciler bu aranın ardından ise yenilenmiş bir yapımla karşılaşacaklar. Senaryoda yapılacak yenilikler için bu aranın verildiği belirtiliyor.

#3
Foto - Dinlenmiş olarak yeni bölümlerin çekimlerine başlayacak olan dizi ekibi, bu sırada yapılacak senaryo değişiklikleriyle birlikte 8 Ocak’tan itibaren tekrar sette bir araya gelecek.

Dinlenmiş olarak yeni bölümlerin çekimlerine başlayacak olan dizi ekibi, bu sırada yapılacak senaryo değişiklikleriyle birlikte 8 Ocak’tan itibaren tekrar sette bir araya gelecek.

#4
Foto - Setten paylaşımlarda bulunan Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın 2020 yılına veda pozları da dikkatleri çekti. Kaynarca, “O zaman altıncı sezonun ilk yarısının, son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fotoğrafı gelsin” mesajı ile aşağıdaki fotoğrafını yayınladı ve 2020 yılına da böyle veda etmiş oldu.

Setten paylaşımlarda bulunan Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın 2020 yılına veda pozları da dikkatleri çekti. Kaynarca, “O zaman altıncı sezonun ilk yarısının, son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fotoğrafı gelsin” mesajı ile aşağıdaki fotoğrafını yayınladı ve 2020 yılına da böyle veda etmiş oldu.

#5
Foto - Dizide İlyas Çakırbeyli karakterini oynayan Ozan Akbaba da bir veda pozu ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ozan Akbaba, fotoğrafına 2020 yılına veda içerikli şu mesajı bıraktı: “Çevremizdeki, hayatımızdaki güzel insanlar da olmasa bu senenin yüzümüzü güldüreceği falan yok. O yüzden açıkça söylüyorum 2020, haydi yoluna. Neyin var neyin yok al, … git! Gelen gideni aratmaz inşallah #2021? / #Edho yılın son bölümüyle bu akşam sizlerle. Tüm ekibin ellerine, izleyenlerin gönlüne sağlık.”

Dizide İlyas Çakırbeyli karakterini oynayan Ozan Akbaba da bir veda pozu ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ozan Akbaba, fotoğrafına 2020 yılına veda içerikli şu mesajı bıraktı: “Çevremizdeki, hayatımızdaki güzel insanlar da olmasa bu senenin yüzümüzü güldüreceği falan yok. O yüzden açıkça söylüyorum 2020, haydi yoluna. Neyin var neyin yok al, … git! Gelen gideni aratmaz inşallah #2021? / #Edho yılın son bölümüyle bu akşam sizlerle. Tüm ekibin ellerine, izleyenlerin gönlüne sağlık.”

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