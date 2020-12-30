EDHO’da Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın veda pozları damga vurdu

İzleyicilerle Salı akşamları buluşmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 178. bölümü yayınlandı. 2021 yılında da yoluna devam edecek olan dizinin reytingleri de çok iyi geliyor. Sadık bir izleyici kitlesine hitap eden dizinin setinde de oyuncular gayet neşeli bir ortamda ama ciddiyeti de bozmadan, özveriyle çalışıyor. Başrol oyuncuları 2020 yılına veda pozları ile de sosyal medyada dikkatleri çekti.