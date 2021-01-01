2021-01-01 10:38:57 EDHO'nun yıldız ismi Akıncı’ya transfer oldu
Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı, Akıncı'ya transfer oldu.
Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı, Akıncı'ya transfer oldu.
Haftalık dizi formatında yayınlanacak olan Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü.
Yayınlanan fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Akıncı dizisi 1 Ocak 2021'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
EDHO'NUN YILDIZ İSMİ AKINCI'DA - Akıncı dizisinin oyuncu kadrosunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş karakterini oynayan Erkan Bektaş yer alıyor.
Tipi'ye tuzak kuran ve hainliği ile kendine vahim bir son hazırlayan Ateş, Akıncı dizisinde Kemal olarak karşımıza çıkacak.
KÖKLERİNİ OSMANLI TARİHİNDEN ALIYOR - Yeni yılın ilk gününde izleyiciyle buluşacak olan dizi, köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak.
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