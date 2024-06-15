2024-06-15 11:03:06 ‘Edepsiz CHP!’ "İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" sözlerine İyi Parti’den sert cevap
Ankara kulislerinde sıcak saatler bu kez CHP ile İYİ Parti arasında yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 'İstesek İYİ Parti'den CHP'ye en az 10 vekil gelir' sözleri gerilime neden oldu. CHP’li ismin bu sözlerine İYİ Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi. İYİ Partili Buğra Kavuncu ve Hasam Toktaş CHP’yi edepsiz siyaset yapmakla suçlayarak "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir" dedi.