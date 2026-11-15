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Ekonomi
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Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

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Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Ocak ayında maaş artışı bekleyen milyonlarca emekli ve memur için zam hesapları yeniden gündeme geldi

#1
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltmesiyle birlikte ocak ayında uygulanabilecek zam oranları da değişti. Yeni tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,97, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7,91 seviyesinde olabilir.

#2
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı son Enflasyon Raporu’nda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28’den yüzde 29,5’e çıkarıldı.

#3
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Söz konusu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için belirleyici olacak.

#4
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 9,97 ZAM HESABI SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor.

#5
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Temmuz-ekim dönemine ait verilerle yüzde 8,29’luk zam şimdiden oluştu. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle artış oranı kesinleşecek.

#6
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Merkez Bankası’nın yüzde 29,5’lik yıl sonu tahminine göre yapılan hesaplamada ocak zammının yüzde 9,97’ye ulaşabileceği belirtiliyor.

#7
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Bu tahmine göre maaşlardaki değişim şöyle olacak:

#8
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Mevcut maaş | Tahmini zamlı maaş-- 20.000 TL | 21.994 TL

#9
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

25.000 TL | 27.493 TL

#10
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

30.000 TL | 32.991 TL

#11
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 7,91 Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor.

#12
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Açıklanan dört aylık verilere göre yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 6,27 seviyesine ulaştı.

#13
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklilerinin ocak zammının yaklaşık yüzde 7,91 olması bekleniyor.

#14
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

KESİN RAKAMLAR OCAK AYINDA BELLİ OLACAK Maaş artışlarının kesinleşmesi için TÜİK’in kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor.

#15
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

Aralık ayı enflasyonunun ocak ayının başında açıklanmasıyla 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon oranı netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı kesin olarak hesaplanacak.

#16
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi mi geliyor! Ocak ayında hangi rakamlar değişecek?

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Yorumlar

Abdullah

Boş haber yapmayın ellerine yüzlerine bulaştırmasinlar vesselam hadi prim gün sayısını anladım peki yaş neyin mantığı marketler fiyatları yaşa göre mi belirliyor yani ekmek 60 yasındaki emekliye 10 TL 65 yaşındaki emekliye 12 TL ye mi satıyor bunu bir daha düşünsünler demedi demeyin vesselam.
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