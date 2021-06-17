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Siyaset
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Ecevit dönemini özleyen gericilere AK Parti'den tokat gibi cevap!

2021-06-17 19:22:31
Ecevit dönemini özleyen gericilere AK Parti'den tokat gibi cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, tercümanlığını Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab yaptı.

#1
Foto - George Mason Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamlayan Abushanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu. Yabancı dillere hakimiyeti ve diplomasi bilgisi üst düzeyde olan Abushanab, uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyor.

George Mason Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamlayan Abushanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu. Yabancı dillere hakimiyeti ve diplomasi bilgisi üst düzeyde olan Abushanab, uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyor.

#2
Foto - Yıllar önce Merve Kavakçı'nın başörtülü olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovulduğu günleri özleyen muhalefet ise, Abushanab'ın tercümanlık yapmasını hazmedemedi.

Yıllar önce Merve Kavakçı'nın başörtülü olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovulduğu günleri özleyen muhalefet ise, Abushanab'ın tercümanlık yapmasını hazmedemedi.

#3
Foto - Muhalefet kanadından çok sayıda eleştiri gelirken, en tepki çeken açıklamalardan biri İYİ Partili Ahmet Erozan'dan geldi. Erozan,

Muhalefet kanadından çok sayıda eleştiri gelirken, en tepki çeken açıklamalardan biri İYİ Partili Ahmet Erozan'dan geldi. Erozan, "Erdoğan’ın tercümanı..! Biden ile konuştuklarının mahremiyeti konusunda kimseye güvenemediklerinden tercüme yetenekleri ve gündemdeki konulara hakimiyeti şüpheli, ancak aidiyetinden emin oldukları bir kişiyi (tercüman demek zor) tercih etmişler… Merve Kavakçı’nın kızı..!" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde çevirmenlik görevini yerine getiren, Merve Kavakcı'nın kızı Fatıma Gülhan Abushanab'a yönelik eleştirilere de sert tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde çevirmenlik görevini yerine getiren, Merve Kavakcı'nın kızı Fatıma Gülhan Abushanab'a yönelik eleştirilere de sert tepki gösterdi.

#5
Foto - Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Erdoğan'a, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapması konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın eleştirilerine işaret eden Akbaşoğlu, Kavakcı'nın, bilgi, birikim ve yetkinliği ile Cumhurbaşkanlığında 6 yıldır görev yaptığını ancak Merve Kavakcı'nın kızı, genç ve başörtülü olduğu için linç edilmeye çalışıldığını belirtti. Akbaşoğlu, uluslararası ilişkiler mezunu olan, Georgetown Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan, aynı zamanda Türkiye'de doktorasını bu alanda tamamlayan Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Hacettepe Üniversitesi mütercim-tercümanlık hocalarının da eğitiminden geçtiğini, bugüne kadar birçok liderler zirvesinde görev yaptığını aktardı. Akbaşoğlu,

Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Erdoğan'a, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapması konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın eleştirilerine işaret eden Akbaşoğlu, Kavakcı'nın, bilgi, birikim ve yetkinliği ile Cumhurbaşkanlığında 6 yıldır görev yaptığını ancak Merve Kavakcı'nın kızı, genç ve başörtülü olduğu için linç edilmeye çalışıldığını belirtti. Akbaşoğlu, uluslararası ilişkiler mezunu olan, Georgetown Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan, aynı zamanda Türkiye'de doktorasını bu alanda tamamlayan Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Hacettepe Üniversitesi mütercim-tercümanlık hocalarının da eğitiminden geçtiğini, bugüne kadar birçok liderler zirvesinde görev yaptığını aktardı. Akbaşoğlu, "Ne hikmetse bu başarılı, deneyimli ve yetkinliği ortada olan genç arkadaşımız, birtakım insanların linç girişimine maruz bırakıldı." dedi. Erozan'ın, sosyal medya hesabından Kavakcı'ya ilişkin paylaşımının görselini gösteren Akbaşoğlu, bunu, "başörtülü bir gencin kabullenilememesinin itirafı" olarak niteledi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Bir bakıma 25 yıl önce Merve Kavakcı'yı, milletin seçtiği milletvekilini yalnızca başörtülü olduğu için Meclise sokmama girişiminde bulunan bu faşizan zihniyetin, ne yazık ki İYİ Parti'nin temsilcileri tarafından tekrar dillendirildiğine şahit oluyoruz. Oysa her türlü ayrımcılığın karşısında olmalıyız. Başı açık, başörtülü bütün kardeşlerimiz bizim bacımız, vatandaşımız. Erozan'ın tweetiyle gündeme getirilen ve geçmiş çağrışımları vurgulayan bu paylaşımının temelinde ne yatıyor? Kamuoyunun FETÖ'cü olarak yakinen bildiği Emre Uslu'nun beyanatlarıyla Erozan'ın paylaşımının nasıl da eş zamanlı birbiriyle örtüştüğü hakikatini görmek gerek."

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