Ecevit dönemini özleyen gericilere AK Parti'den tokat gibi cevap!

Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Erdoğan'a, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercümanlık yapması konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın eleştirilerine işaret eden Akbaşoğlu, Kavakcı'nın, bilgi, birikim ve yetkinliği ile Cumhurbaşkanlığında 6 yıldır görev yaptığını ancak Merve Kavakcı'nın kızı, genç ve başörtülü olduğu için linç edilmeye çalışıldığını belirtti. Akbaşoğlu, uluslararası ilişkiler mezunu olan, Georgetown Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan, aynı zamanda Türkiye'de doktorasını bu alanda tamamlayan Fatıma Gülhan Kavakcı'nın, Hacettepe Üniversitesi mütercim-tercümanlık hocalarının da eğitiminden geçtiğini, bugüne kadar birçok liderler zirvesinde görev yaptığını aktardı. Akbaşoğlu, "Ne hikmetse bu başarılı, deneyimli ve yetkinliği ortada olan genç arkadaşımız, birtakım insanların linç girişimine maruz bırakıldı." dedi. Erozan'ın, sosyal medya hesabından Kavakcı'ya ilişkin paylaşımının görselini gösteren Akbaşoğlu, bunu, "başörtülü bir gencin kabullenilememesinin itirafı" olarak niteledi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Bir bakıma 25 yıl önce Merve Kavakcı'yı, milletin seçtiği milletvekilini yalnızca başörtülü olduğu için Meclise sokmama girişiminde bulunan bu faşizan zihniyetin, ne yazık ki İYİ Parti'nin temsilcileri tarafından tekrar dillendirildiğine şahit oluyoruz. Oysa her türlü ayrımcılığın karşısında olmalıyız. Başı açık, başörtülü bütün kardeşlerimiz bizim bacımız, vatandaşımız. Erozan'ın tweetiyle gündeme getirilen ve geçmiş çağrışımları vurgulayan bu paylaşımının temelinde ne yatıyor? Kamuoyunun FETÖ'cü olarak yakinen bildiği Emre Uslu'nun beyanatlarıyla Erozan'ın paylaşımının nasıl da eş zamanlı birbiriyle örtüştüğü hakikatini görmek gerek."