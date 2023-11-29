Duyunca çok ama çok şaşıracaksınız! Futbolda yeni bir kart daha geliyor...

Turuncu kart uygulaması, İngiltere'de altyapı düzeyinde bazı hareketlere yönelik test edilirken taktik faullerin de kapsama dahil edilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı ve IFAB Direktörü Mark Bullingham, "Başlangıç noktası, gerçekten de oyuncu davranışları ve itirazlara çözüm arayışıydı ama daha sonra taktik faul gibi diğer alanlarda da genişletip genişletmemiz gerektiğini değerlendirdik. Eğer protokol bu şekilde işlemeye devam ederse o zaman artık 10 dakika saha dışında kalabilirsiniz. Bazı oyuncular faul yapıyor ve insanlar buna taktik faul, profesyonel faul diyor ama gelecek vaat eden bir atağı engelleyen bir faul bu. Bunu sarı kart göreceklerini bilerek yapıyorlar ama biz bunun oyunu gerçekten bozduğunu düşünüyoruz. Peki bu cezalandırma yöntemiyle karşı karşıya kalacaklarını bilseler bunu yaparlar mıydı? İşte asıl konu bu. Bence tüm bunlarla birlikte altyapı maçlarında bu cezalandırmanın başarısı, ceza vermekten ziyede önleme kısmı olmuştur.