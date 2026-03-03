3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis’e sundu

Konya il merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan ve Konya'nın en büyük dördüncü ilçesi olan Ereğli; nüfusu, sosyo-ekonomik seviyesi, gelişmiş altyapı, ulaşım ağı ve mevcut kamu hizmetleri kapasitesi ve kendine has kültürel ve tarihî geçmişi ile müstakil bir il olma niteliğini haizdir. Ereğli'nin komşu olduğu diğer 3 ilçe ile birlikte il statüsüne kavuşturulması halinde coğrafî, ekonomik ve kültürel açıdan bütünlük arz eden bir idarî yapı tesis edilmiş olacak; yerel yönetimlerin etkinliği artırılacak, bölgesel kalkınmayı güçlendirecek ve bölge halkının kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyet güçlendirilecektir. Önerilen idarî düzenleme, merkezî idarenin taşra teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik olup Anayasa'nın 3'üncü ve 126'ncı maddeleriyle uyum içindedir. Koçaklı, dilekçeyi “Bu gerekçelerle hazırlanan kanun teklifi ile, Konya iline Ereğli ilçesi merkezli olmak üzere Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayan Ereğli adıyla yeni bir ilin kurulması ve hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan ve geçmişte belde statüsünü haiz Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin kurulacak bu yeni ilin sınırları dâhilinde ayrı birer ilçe haline getirilmesi öngörülmektedir” sözleri ile tamamlandı.