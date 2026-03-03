  • İSTANBUL
3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis’e sundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis’e sundu

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, 3 ilçenin birleşip il olması konusunda Meclis'e teklif sunduklarını kamuoyu ile paylaştı.

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu öneriyi sosyal medya hesabından duyurdu. X hesabından iki belge paylaşan MHP’li Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını önerdi.

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

Koçak “Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun” diyerek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor.

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

Koçak tarafından TBMM’ye sunulan dilekçede MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “100. Yılda 100 İl 1000 İlçe" vizyonuna dikkat çekilerek genel gerekçe şu şekilde belirtildi:

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

Yüzölçümü itibarıyla Türkiye'nin en büyük ili olan ve hâlihazırda 31 ilçe ve 1137 mahalleye ayrılan Konya, idarî yapılanmasında değişiklik beklenen illerin başında gelmektedir. Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Yalıhüyük ile yüzölçümü açısından en büyük ilçesi olan Cihanbeyli Konya'da bulunmaktadır. Aynı il sınırları içerisinde nüfusu 2000'in altında olan bir ilçeye ve nüfusu 70.000'e yaklaşan bir mahalleye sahip olan Konya'nın mevcut idarî yapılanmasının, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza adil, etkin ve hızlı sunulmasını teminen yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; bu kanun teklifinde Ereğli İline bağlanması teklif edilen ve hâlihazırda Konya iline bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri ile birlikte bölgenin toplam nüfusu 220 bin civarındadır. Nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayileşme, eğitim, sağlık, ulaşım sektörlerinde altyapı ve üstyapı imkânları gibi kıstaslar bakımından, Türkiye'deki birçok ilden daha ileri seviyede bulunan Ereğli'nin il statüsünde yeniden yapılandırılması sosyal, ekonomik ve idarî açıdan bir ihtiyaç halini almıştır.

3 ilçe birleşip il oluyor! MHP dev teklifi Meclis'e sundu

Konya il merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan ve Konya'nın en büyük dördüncü ilçesi olan Ereğli; nüfusu, sosyo-ekonomik seviyesi, gelişmiş altyapı, ulaşım ağı ve mevcut kamu hizmetleri kapasitesi ve kendine has kültürel ve tarihî geçmişi ile müstakil bir il olma niteliğini haizdir. Ereğli'nin komşu olduğu diğer 3 ilçe ile birlikte il statüsüne kavuşturulması halinde coğrafî, ekonomik ve kültürel açıdan bütünlük arz eden bir idarî yapı tesis edilmiş olacak; yerel yönetimlerin etkinliği artırılacak, bölgesel kalkınmayı güçlendirecek ve bölge halkının kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyet güçlendirilecektir. Önerilen idarî düzenleme, merkezî idarenin taşra teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik olup Anayasa'nın 3'üncü ve 126'ncı maddeleriyle uyum içindedir. Koçaklı, dilekçeyi “Bu gerekçelerle hazırlanan kanun teklifi ile, Konya iline Ereğli ilçesi merkezli olmak üzere Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayan Ereğli adıyla yeni bir ilin kurulması ve hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan ve geçmişte belde statüsünü haiz Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin kurulacak bu yeni ilin sınırları dâhilinde ayrı birer ilçe haline getirilmesi öngörülmektedir” sözleri ile tamamlandı.

