Bölgedeki çatışmalar ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan Şimşek’ten flaş açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Bölgemizdeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleri ile dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturması bekleniyor. Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor" dedi.