SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'
Haber Merkezi

Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

28 Şubat sürecinde, dindar insanları yapılan zulümleri tahrik eden, darbeci generalelerin tehditlerini Hürriyet gazetesinde manşetten yayınlayan dönemin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsrail ve ABD'nin alçak saldırısında ölen bir İranlı yetkilinin, daha önce kurtulduğu İsrail saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımdaki, “Beni toprağa gömemediniz piçler…” sözünden intikam almak için, "O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler"diye alçakca nitelemede bulundu.

1
#1
Foto - Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

Etik yayıncılık adı altında, ahlaksızlığın her türlüsünü, hakaretin en rezillerini yayınlamaktan vazgeçmeyen t24 internet sitesi de, bu rezil sözleri, ölmüş bir insanın üzerinden yazılmasına onay verdi.. Özkök'ün yazısındaki ilgili sözler şöyle:

#2
Foto - Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

48 saattir televizyonlar, Tahran’da yan yana iki binanın vuruluşu ile ilgili görüntüleri veriyor. İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in öldüğü saldırının hava görüntüleri bunlar. Yan yana iki bina bir anda ortadan kalkıyordu. O bombardımanda, İran’ın sivil ve askeri en üst komuta kademesi neredeyse tamamen yok edilmişti. Tabi en ağır kayıp, 40 yıldır rejimin başında bulunan ve daha bir ay önce bir gecede 10 bin genci katleden kararı veren Hamaney’di. O olaylarda özgürlük isteyen gençleri “Allah’ın düşmanları” ilan edecek kadar kendinden geçmiş zalim bir ruhani liderdi.

#3
Foto - Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

O sabah, onun yanında hayatını kaybeden en üst düzey İranlı yöneticilerden birinin adı Ali Şamkani’ydi. “Ben bu ismi bir yerden hatırlıyorum” dedim, duyduğum an. Ve sonra hatırladım. O isme haziran ayından beri iki defa ve çok ilginç iki olayda rastlamıştım. Birincisi 13 Haziran 2025 günüydü.

#4
Foto - Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

13 Haziran 2025 gecesi İsrail, Tahran’da bazı hedeflere saldırmıştı. O saldırıda hedeflerden biri Tahran’ın kuzeyinde varlıklı ailelerin yaşadığı lüks bir binaydı. O gece binanın en pahalı “penthouse” katına bir füze isabet etti. İsrail, İran’daki molla rejiminin askeri ve sivil kanadının en üst ve güçlü temsilcilerinden birini hedef almıştı. Füze daireyi dümdüz etmişti. Ancak kurtarma ekipleri o binanın enkazından bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

#5
Foto - Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

Çıkarılan kişi Amiral Ali Şamkani’ydi… İran rejiminin en güçlü adamlarından biriydi. Enkazın altından çıkarıldığında sosyal medyadan Farsça ve İbranice şu paylaşımı yapmıştı: “Beni toprağa gömemediniz piçler…” İsrail’e böyle meydan okumuştu… Geçen cuma sabahı, Hamaney’in yanında enkazın altından çıkarılan cesetlerden biri onunkiydi. “Piçler bu defa onu toprağa gömmüştü…”

#6
Foto - Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

Ertuğrul Özkök'e ve t24'e sosyal medyada yoğun bir tepki oluştu. Vefat etmiş, mazlum bir insana yapılan hakaretin, savcılar tarafından re'sen soruşturulması gerektiği belirtilirken, İran Büyükelçiliği'nin de, insanlık dışı bu söylem için savcılığa başvurması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Kime biat ettiğini belli etmek istemiş
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
