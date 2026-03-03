Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'

48 saattir televizyonlar, Tahran’da yan yana iki binanın vuruluşu ile ilgili görüntüleri veriyor. İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in öldüğü saldırının hava görüntüleri bunlar. Yan yana iki bina bir anda ortadan kalkıyordu. O bombardımanda, İran’ın sivil ve askeri en üst komuta kademesi neredeyse tamamen yok edilmişti. Tabi en ağır kayıp, 40 yıldır rejimin başında bulunan ve daha bir ay önce bir gecede 10 bin genci katleden kararı veren Hamaney’di. O olaylarda özgürlük isteyen gençleri “Allah’ın düşmanları” ilan edecek kadar kendinden geçmiş zalim bir ruhani liderdi.