Terbiyesiz Özkök, alçakca yazıya imza attı: 'O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler'
28 Şubat sürecinde, dindar insanları yapılan zulümleri tahrik eden, darbeci generalelerin tehditlerini Hürriyet gazetesinde manşetten yayınlayan dönemin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsrail ve ABD'nin alçak saldırısında ölen bir İranlı yetkilinin, daha önce kurtulduğu İsrail saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımdaki, “Beni toprağa gömemediniz piçler…” sözünden intikam almak için, "O p..ler bu defa onu toprağa gömdüler"diye alçakca nitelemede bulundu.