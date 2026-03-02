Düşman radarlarını felç edecek! Yeni “görünmez” hipersonik canavar envantere girdi
ABD merkezli savunma sanayi üreticisi Ursa Major, hem atmosfer içinde hem de ötesinde görev yapabilen, durdurulması imkansız olarak nitelenen hipersonik füzesi HAVOC’u tanıttı. Draper adlı özel sıvı yakıtlı motoru sayesinde uçuş sırasında hızını değiştirme ve yeniden ateşleme kabiliyetine sahip olan füze, gelişmiş hava savunma sistemlerini öngörülemez manevralarıyla saf dışı bırakıyor. Seri üretim ve düşük maliyet odaklı tasarlanan HAVOC, hipersonik silahlanma yarışında ABD'ye hız ve ölçeklenebilirlik açısından kritik bir avantaj sağlamayı hedefliyor.