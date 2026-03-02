Düşman radarlarını felç edecek! Yeni “görünmez” hipersonik canavar envantere girdi

Ursa Major CEO’su Chris Spagnoletti, “HAVOC, en başından itibaren hızlı ve yüksek adetli üretim için tasarlanmış, yüksek kabiliyetli bir hipersonik silah sunuyor. Bu sayede savaşçıya güvenilir ve uyarlanabilir bir kapasite kazandırıyoruz.” dedi. Spagnoletti ayrıca, “Rakiplerimizle aynı tempoda ilerlemek yalnızca üstün nitelikli sistemler gerektirmez; hızlı teslimat, uygun maliyet ve ölçekli üretim kabiliyeti de şarttır.” ifadelerini kullandı. Çok alanlı (multi-domain) bir sistem olarak tasarlanan HAVOC, farklı roket güçlendiricilerle entegre edilebiliyor. Bu sayede fırlatma hızı ve irtifası artırılabiliyor.