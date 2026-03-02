  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Düşman radarlarını felç edecek! Yeni "görünmez" hipersonik canavar envantere girdi
Giriş Tarihi:

Düşman radarlarını felç edecek! Yeni “görünmez” hipersonik canavar envantere girdi

ABD merkezli savunma sanayi üreticisi Ursa Major, hem atmosfer içinde hem de ötesinde görev yapabilen, durdurulması imkansız olarak nitelenen hipersonik füzesi HAVOC’u tanıttı. Draper adlı özel sıvı yakıtlı motoru sayesinde uçuş sırasında hızını değiştirme ve yeniden ateşleme kabiliyetine sahip olan füze, gelişmiş hava savunma sistemlerini öngörülemez manevralarıyla saf dışı bırakıyor. Seri üretim ve düşük maliyet odaklı tasarlanan HAVOC, hipersonik silahlanma yarışında ABD'ye hız ve ölçeklenebilirlik açısından kritik bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

#1
Foto - Düşman radarlarını felç edecek! Yeni "görünmez" hipersonik canavar envantere girdi

HAVOC, Ursa Major tarafından geliştirilen Draper adlı depolanabilir sıvı yakıtlı roket motoruyla güçlendiriliyor. Bu motor, füzenin uçuşunun herhangi bir aşamasında gaz kesebilmesine (throttle), yavaşlayabilmesine ve tamamen yeniden ateşleme yapabilmesine imkan tanıyor. Draper sıvı yakıtlı roket motorunun sağladığı esneklik, füzenin izlenmesini ve önlenmesini zorlaştırıyor. Uçuş profili boyunca hız değişimi yapabilen sistem, gerektiğinde enerjisini muhafaza edebiliyor ve terminal safhada ani hız artışı gerçekleştirerek etki gücünü artırabiliyor.

#2
Foto - Düşman radarlarını felç edecek! Yeni "görünmez" hipersonik canavar envantere girdi

Bu özellik, özellikle gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı öngörülemez bir uçuş karakteristiği sunarak, düşman sensör ve önleme zincirini karmaşık hale getiriyor. Ursa Major, HAVOC sisteminin baştan itibaren seri üretim ve ölçeklenebilirlik esas alınarak tasarlandığını belirtiyor. Sistem, zamana duyarlı hava tehditlerine karşı maliyet-etkin bir çözüm olarak konumlandırılıyor. Şirket, motor maliyetlerinin; sadeleştirilmiş üretim süreçleri ve gelişmiş eklemeli imalat (additive manufacturing) tasarımları sayesinde düşürüldüğünü açıkladı.

#3
Foto - Düşman radarlarını felç edecek! Yeni "görünmez" hipersonik canavar envantere girdi

Ursa Major CEO’su Chris Spagnoletti, “HAVOC, en başından itibaren hızlı ve yüksek adetli üretim için tasarlanmış, yüksek kabiliyetli bir hipersonik silah sunuyor. Bu sayede savaşçıya güvenilir ve uyarlanabilir bir kapasite kazandırıyoruz.” dedi. Spagnoletti ayrıca, “Rakiplerimizle aynı tempoda ilerlemek yalnızca üstün nitelikli sistemler gerektirmez; hızlı teslimat, uygun maliyet ve ölçekli üretim kabiliyeti de şarttır.” ifadelerini kullandı. Çok alanlı (multi-domain) bir sistem olarak tasarlanan HAVOC, farklı roket güçlendiricilerle entegre edilebiliyor. Bu sayede fırlatma hızı ve irtifası artırılabiliyor.

#4
Foto - Düşman radarlarını felç edecek! Yeni "görünmez" hipersonik canavar envantere girdi

Bu esneklik aynı zamanda füzenin; savaş uçakları, bombardıman uçakları, dikey atım sistemleri ve kara konuşlu lançerler dahil olmak üzere farklı platformlardan ateşlenmesine imkân sağlıyor. Ursa Major, program kapsamında on yılı aşkın hipersonik itki sistemi tecrübesine dayanıyor. Şirketin Hadley sıvı yakıtlı roket motorları daha önce gerçek uçuş koşullarında test edilmiş durumda.

#5
Foto - Düşman radarlarını felç edecek! Yeni "görünmez" hipersonik canavar envantere girdi

Şirket ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile yürüttüğü Affordable Rapid Missile Demonstrator programı kapsamında hızlı geliştirme yeteneğini ortaya koydu. Söz konusu demonstratörün yakın zamanda uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor. HAVOC projesi, ABD savunma ekosisteminde hipersonik silahlanma yarışının yalnızca performans değil; üretim hızı, maliyet ve ölçeklenebilirlik parametreleri üzerinden de şekillendiğini gösteren yeni bir örnek olarak öne çıkıyor.

