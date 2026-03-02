Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı
6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Depremde, can veya mal kaybı henüz bildirilmedi.
Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 12.55’te gerçekleştiğini duyurdu. Derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1250 kilometre güneyinde yer alan Volkan Adaları'nda sivil yerleşim bulunmadığı, yalnızca Iwo Jima Adası'nda askeri bir birliğin konuşlu olduğu belirtiliyor.
