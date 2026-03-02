Şanlıurfa ve Adıyaman'da petrol aranıyordu: Maalesef kötü haber geldi
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Adıyaman ve Şanlıurfa'da yapılan arama çalışmalarından kötü haber geldi.
Petar Doğalgaz ve Petrol Arama Şirketinin Adıyaman ve Şanlıurfa illerindeki petrol arama ruhsatları sona erdi.
MAPEG, Petar Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Adıyaman ile Şanlıurfa illerini kapsayan iki ayrı petrol arama ruhsatının süresinin 26 Ocak 2026 tarihinde bittiğini duyurdu.
Faaliyetlerin sonlanmasıyla iki kuyuda da petrol bulunamadığı ortaya çıktı. AR/PTR/K/M42-d1, d2 pafta numaralı sahalardaki faaliyetleri bu tarih itibarıyla son buldu.Genel Müdürlük, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle zarar görenler için çağrı yayımladı.
Hak sahiplerinin, zararlarının şirketin teminatından karşılanması amacıyla ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde kesinleşmiş mahkeme kararıyla başvurması gerekiyor. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
