Katar dünyaya ilan etti: Türkiye ile imzalayacağız
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faysal bin Abdullah Al-Henzab, 13 Kasım'da Türkiye ile önemli anlaşmalar imzalayacaklarını söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faysal bin Abdullah Al-Henzab, 13 Kasım'da Türkiye ile önemli anlaşmalar imzalayacaklarını söyledi.
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faysal bin Abdullah Al-Henzab, Türkiye ile Katar arasında 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nda önemli anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini aktararak iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, savunma sanayisi, yapay zeka ve teknoloji alanlarında daha da güçleneceğini belirtti. Büyükelçi Al-Henzab, Türkiye-Katar ilişkileri, Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Al-Henzab, köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına dayanan ve karşılıklı güven ve ortak siyasi iradeyle gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel siyasi koordinasyonun ötesine geçerek ekonomi, savunma ve teknoloji gibi birçok alana yayıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlığında 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek toplantının, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunacağını belirten Al-Henzab, "Hayati öneme sahip işbirliği alanlarında son derece önemli anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalamayı bekliyoruz. Bu toplantı, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını daha ileriye taşıma ve kurumsal, ekonomik, savunma ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği imkanları oluşturma konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor. Ortak anlayışlarımızı somut adımlara ve projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Al-Henzab, belirsizliklerin hakim olduğu mevcut uluslararası ortamda Katar ile Türkiye arasındaki koordinasyonun, gerilimlerin azaltılması, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesinde önemli bir dayanak oluşturduğunu kaydetti.
Al-Henzab, Türkiye'de çok sayıda yatırımları bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Bu yatırımlar, Türkiye ekonomisine ve finansal sistemine duyduğumuz büyük güveni yansıtıyor. Farklı Türk şehirlerine yaptığım ziyaretler ve yetkililerle gerçekleştirdiğim görüşmeler, ülkenin sahip olduğu ekonomik çeşitliliği ve geniş yatırım fırsatlarını yakından görmemi sağladı. Türkiye'nin potansiyeli, çoğu zaman göstergelerin ve rakamların ortaya koyduğunun çok ötesine geçiyor."
İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Al-Henzab, sanayi, altyapı, inşaat, teknoloji ve finansal hizmetlerin öncelikli işbirliği alanları arasında yer aldığını; yapay zeka, dijital dönüşüm, ileri teknoloji ve endüstriyel inovasyonun da iki ülkenin işbirliğini genişletebileceği alanlar olduğunu dile getirdi.
Al-Henzab, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı"nın savunma sanayisinde ortak üretim, teknik bilgi paylaşımı ve teknoloji geliştirme açısından önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Zaptın savunma sanayisi, ortak üretim, teknik uzmanlık paylaşımı ve araştırma geliştirme alanlarında işbirliği çerçevesi oluşturduğunu belirten Al-Henzab, "Bu mutabakat, her ülkenin sanayi, mühendislik ve teknoloji alanlarında sahip olduğu avantajlardan ve uzmanlıktan yararlanılmasını sağlayabilir. Araştırma geliştirme maliyetlerinin paylaşılması, bilgi transferinin artırılması ve yeni pazarlara erişim imkanlarının genişletilmesine katkıda bulunabilir." dedi.
ABD ile İran arasındaki gerilim ve Gazze'deki gelişmeler karşısında Katar'ın arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Al-Henzab, Türkiye ile diplomatik koordinasyonun bölgesel istikrar bakımından önemli olduğunu vurguladı. Al-Henzab, "Katar'ın bu konudaki tutumu açık ve değişmezdir. Ülkemiz her zaman barışa, diplomasiye ve tarafların görüşlerinin yakınlaştırılmasına yatırım yapmaktadır. Savaşların anlaşmazlıklara kalıcı çözümler getirmediğine, çatışmaların genişlemesinin ise bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ederek halklara ve ekonomilere büyük zarar verdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Katar'ın birçok bölgesel ve uluslararası aktörle iletişim kanallarına sahip olmasının diplomatik çabalara katkı sunduğunu aktaran Al-Henzab, "İki ülke, geniş bölgesel ve uluslararası ilişkileri, farklı taraflarla iletişim kanalları ve arabuluculuk alanındaki deneyimleri sayesinde mevcut gelişmelere ilişkin koordinasyonu güçlendirmek için uygun bir zemine sahip." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin Al-Henzab, Türkiye'nin böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının ülkenin küresel konumunu ve organizasyon kapasitesini gösterdiğini ifade ederek "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konferansa ev sahipliği yapması, uluslararası alandaki konumunu ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel öneme sahip bu organizasyonu yönetme kapasitesini teyit ediyor." dedi. Konferansın iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi bakımından önemli bir aşama olduğunu kaydeden Al-Henzab, Katar'ın çevrenin korunmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı ortak bir sorumluluk olarak gördüğünü ve uluslararası iklim müzakerelerinde aktif rol almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
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