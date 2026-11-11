Katar dünyaya ilan etti: Türkiye ile imzalayacağız

Al-Henzab, köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına dayanan ve karşılıklı güven ve ortak siyasi iradeyle gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel siyasi koordinasyonun ötesine geçerek ekonomi, savunma ve teknoloji gibi birçok alana yayıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlığında 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek toplantının, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunacağını belirten Al-Henzab, "Hayati öneme sahip işbirliği alanlarında son derece önemli anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalamayı bekliyoruz. Bu toplantı, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını daha ileriye taşıma ve kurumsal, ekonomik, savunma ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği imkanları oluşturma konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor. Ortak anlayışlarımızı somut adımlara ve projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.