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Alman ordusunda taciz skandalı! Kadın askerlerin yüzde 60’ı mağdur

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AA Giriş Tarihi:

Alman ordusunda taciz skandalı! Kadın askerlerin yüzde 60’ı mağdur

Almanya Savunma Bakanlığının anketi, kadın askerlerin yüzde 60’ından fazlasının görev süreleri boyunca cinsel tacize maruz kaldığını ortaya koydu.

#1
Foto - Alman ordusunda taciz skandalı! Kadın askerlerin yüzde 60’ı mağdur

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve daha önce medyaya sızdırılan anket sonuçları, ordudaki cinsel tacizin münferit olayların ötesinde yapısal sorun olduğuna işaret etti. Potsdam Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yürütülen araştırma kapsamında kadın ve erkek askerlere 41 sorudan oluşan çevrim içi anket gönderildi. Ankete 4 binden fazla kadın asker katıldı.

#2
Foto - Alman ordusunda taciz skandalı! Kadın askerlerin yüzde 60’ı mağdur

Anket sonuçlarına göre, kadın askerlerin yaklaşık yüzde 40'ı görev süreleri boyunca cinselleştirilmiş sözlere ve müstehcen yorumlara maruz kaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 15'i, rızaları dışında çekilen veya yapay zeka kullanılarak değiştirilen fotoğraflar üzerinden taciz edildiğini bildirdi.

#3
Foto - Alman ordusunda taciz skandalı! Kadın askerlerin yüzde 60’ı mağdur

Kadın askerlerin yüzde 8'inden fazlası fiziksel saldırıya uğradığını, yüzde 2'si ise somut cinsel şiddet vakaları yaşadığını ifade etti. Araştırma, orduda cinsel istismar vakalarının bildirilmesi konusunda da ciddi sorunlar bulunduğunu ortaya koydu. Askerlerin yaklaşık üçte biri, üstlerine güvenmedikleri veya şikayetlerinin ciddiye alınmayacağını düşündükleri için yaşadıkları olayları bildirmediklerini belirtti.

#4
Foto - Alman ordusunda taciz skandalı! Kadın askerlerin yüzde 60’ı mağdur

Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, orduda cinsel istismarla mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem hazırladığı belirtildi. Ayrıca askerlerin cinsel taciz ve istismar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin zorunlu programın kalıcı parçası haline getirilmesi planlanıyor. Orduda askerlerin yaşadıkları olayları isimlerini açıklamadan bildirebilecekleri mekanizmaların oluşturulması da gündemde.

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