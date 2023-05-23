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Spor
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Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

2023-05-23 00:23:11
Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Yaz ayı transfer döneminde birçok kaliteli yabancı oyuncuya Sarı Kırmızılı formayı giydiren ve çıtayı bir hayli yükseğe çıkaran Dursun Özbek'in yeni sezon için asıl bombası ortaya çıktı. Di Maria, Mert Müldür, Renato Sanches gibi isimleri taca atan Galatasaray'ın 55 milyon euro'luk kanat forvetle ilgilendiği ifade edilirken, Pirlo döneminde ileri uçta oynatılan futbolcunun Lazio ve Galatasaray arasında bir tercih yapacağı belirtildi.

#1
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Dursun Özbek ve kurmayları flaş transferlerine yeni sezonda da devam edecek. Aslan, şampiyonluğa ulaşması durumunda Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Bu durumu fırsata çevirerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde çok konuşulacak hamlelere imza atma kararı aldı.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo hamleleri büyük yankı uyandırmıştı.

#5
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Sarı kırmızılı ekip yeni sezon için ses getirecek bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un transfer operasyonuna ilişkin haberi ise İtalyan basını duyurdu.

#6
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

İtalyanlar, Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan o yıldız için devreye girdiğini duyurdu. İşte detaylar...

#7
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Aspora göre, Galatasaray, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Dejan Kulusevski'yi gündemine aldı.

#8
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

23 yaşındaki yıldız orta sahanın bonservisi ise Juventus'ta bulunuyor. Maddi sorunlar yaşayan Juventus'un, İsveçli futbolcu için pazarlıklara hazır olduğu kaydedildi.

#9
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Bu noktada Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, Kulusevski'yi çok beğendiği ifade edildi. Dejan Kulusevski'nin, Lazio için bir seçenek olabileceği yazıldı. Lazio'nun yanı sıra Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulandı.

#10
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Bu durumun Juventus'un ilgilendiği Nicolo Zaniolo transferi için de bir fırsat oluşturabileceği bildirildi. Öte yandan Zaniolo ve Kulusevski arasında bir takas ihtimalinin doğabileceği aktarıldı. Bu sezon Tottenham'da 35 maça çıkan Dejan Kulusevski 2 gol attı.

#11
Foto - Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Yıldız oyuncu ayrıca 8 de asist kaydetti. İsveçli futbolcu ülke milli takımında ise 29 müsabakada 2 gol kaydetti. Dejan Kulusevski'nin Juventus ile olan kontratı 2024 yılında bitecek. Kulusevski kariyerinde Parma ve Atalanta'da da ter dökmüştü. Pirlo'nun Juventus'u çalıştırdığı dönemde forvet hattında oynatılan yıldız futbolcunun şu andaki piyasa değeri 55 milyon euro.

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