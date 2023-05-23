2023-05-23 00:23:11 Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!
Yaz ayı transfer döneminde birçok kaliteli yabancı oyuncuya Sarı Kırmızılı formayı giydiren ve çıtayı bir hayli yükseğe çıkaran Dursun Özbek'in yeni sezon için asıl bombası ortaya çıktı. Di Maria, Mert Müldür, Renato Sanches gibi isimleri taca atan Galatasaray'ın 55 milyon euro'luk kanat forvetle ilgilendiği ifade edilirken, Pirlo döneminde ileri uçta oynatılan futbolcunun Lazio ve Galatasaray arasında bir tercih yapacağı belirtildi.