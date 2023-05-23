Dursun Özbek'ten taraftara 55 milyon euro'luk bomba hediye geliyor!

Yıldız oyuncu ayrıca 8 de asist kaydetti. İsveçli futbolcu ülke milli takımında ise 29 müsabakada 2 gol kaydetti. Dejan Kulusevski'nin Juventus ile olan kontratı 2024 yılında bitecek. Kulusevski kariyerinde Parma ve Atalanta'da da ter dökmüştü. Pirlo'nun Juventus'u çalıştırdığı dönemde forvet hattında oynatılan yıldız futbolcunun şu andaki piyasa değeri 55 milyon euro.