Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde
Haber Merkezi

Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan'da yeni aşamaya geçildi. Altınay Savunma Teknolojileri flaş gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen pnömatik mühimmat bırakma sisteminde tasarım sürecini tamamlayarak üretim aşamasına geçtiğini açıkladı.

#2
Foto - Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu sistemin Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın mühimmat entegrasyon altyapısında kritik bir alt sistem olarak görev yapacağı belirtildi.

#3
Foto - Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Altınay Savunma Teknolojileri Üst Yöneticisi Burak Mercan, KAAN projesi kapsamında yürütülen çalışmaların şirket açısından önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti.

#4
Foto - Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Mercan, “Milli Muharip Uçak KAAN’ın pnömatik mühimmat bırakma sistemlerinde tasarım sürecinden üretim aşamasına geçmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

#5
Foto - Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Mercan ayrıca havacılık sektöründe en kompleks test altyapılarından biri olarak kabul edilen Iron Bird (Demirkuş) test sisteminin tamamlandığını ve kabul aşamasına getirildiğini belirtti. Iron Bird altyapısı, savaş uçaklarında kullanılan aviyonik ve mekanik sistemlerin gerçek uçuş koşullarına yakın ortamda test edilmesine imkan sağlayan kritik bir mühendislik platformu olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Dünyayı titretecek MMU Kaan gelişmesi: O sistem artık üretimde

Altınay Savunma Teknolojileri, kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği yerli alt sistemlerle Türkiye’nin savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği sistemler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan yerli savunma projelerinde kullanılmaya devam ediyor.

