Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Hayvan leşlerini yemek için hücum ettiler

DEVLET BAŞKANINI SORUMLU TUTUYORLARGeçen hafta, üst düzey bir Venezüela üniversitesi, oradaki vatandaşların yaklaşık yüzde 77'sinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığını, felç edici yakıt kıtlığı ve koronavirüs nedeniyle geçen yıla göre bu oranın yüzde 10 arttığını söyledi.Binlerce protestocu Cumartesi günü Rio sokaklarında yürüdü ve Brezilya'nın sağcı başkanı Jair Bolsonaro'yu suçladı. Bolsonaro'nun kemiklerle dolu kaseleri tutan üç siyah çocuğun yanında kıkırdadığını gösteren tablolarından birini taşıyan 43 yaşındaki sanatçı Alex Frechette, "Bu insanlık dışı" dedi.Rio'nun yoksul kuzey eteklerinden 63 yaşındaki dekoratör José Manuel Ferreira Barbosa da Brezilya'daki açlık krizinden devlet başkanını sorumlu tuttu ve "Şu anda işler gerçekten zor. Bazı insanlar kemik yiyor. Diğerlerinin ise yiyecek hiçbir şeyi yok" diye konuştu.Rio'nun merkezinde bir gecekondu mahallesinde yaşayan ve aylık 150 reais (250 lira) maaş ödemesiyle sekiz torununu beslemek için mücadele eden 53 yaşındaki sokak satıcısı Rosa Maria Xavier da Silva, "Bu bir rezalet" diyerek isyan etti.