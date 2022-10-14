Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! "Kıyamet uçakları" NATO'nun burnunun dibinde!

8 aydır devam eden Ukrayna savaşında baş döndüren bir Trafik yaşanıyor. Bölgede tansiyon adım adım yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstü kapalı yaptığı nükleer tehdit sadece Ukrayna değil Batı'yı da korkuttu. Putin'in olası nükleer saldırı için onlarca senaryo ortaya atılırken bugün Norveç ve Finlandiya sınırına yakın bir hava üssünden gelen görüntüler nükleer saldırı endişelerini körükledi. Finlandiya ve Norveç sınırlarına yakın Rus hava üssü Olenya'dan gelen uydu görüntülerinde Tu-160s nükleer bombardıman uçaklarının sayısının arttığı görüntülendi. Kritik öneme sahip hava üssünde 12 Ağustos'ta hiç bombardıman uçağı görülmemişken bu sayı 21 Ağustos'ta 4'e şimdi ise 11'e yükseldi.