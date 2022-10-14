2022-10-14 22:16:58 Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! "Kıyamet uçakları" NATO'nun burnunun dibinde!
Rusya'ya ait nükleer bombardıman uçaklarının, NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya sınırına yakın Olenya Hava Üssü'ne konuşlandırılması ortalığı karıştırdı. Uydu görüntülerinde bombardıman uçaklarının sayısının giderek arttığı görüldü. Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz, Kırım Köprüsüne yapılan saldırı ve hemen peşinden Kiev'e fırlatılan füzeler...