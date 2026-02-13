  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! “Büyük bir potansiyele sahipsiniz” diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! “Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda” 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında Büyük fırtına kopmak üzere: 45 ilde sarı alarm verildi! 254 bin tavuk eti, 1 milyar 860 milyon 594 bin adet tavuk yumurtası üretildi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! “Büyük bir potansiyele sahipsiniz” diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) bu yıl Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenmeye hazırlanırken, Sıfır Atık Vakfı dev zirve öncesi İstanbul'da önemli bir hazırlık kampı gerçekleştirdi. Zirvenin yüksek düzeyli iklim şampiyonları, Türkiye'nin küresel diplomasideki büyük potansiyeline dikkat çekerek "Sıfır Atık" hareketinin Emine Erdoğan liderliğinde küresel bir vizyona dönüştüğünü vurguladı. Uzmanlar, Antalya'da gerçekleşecek zirvenin sadece bir toplantı değil, kutuplaşan dünyada birleştirici bir güç olacağına inanıyor.

#1
Foto - Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya'da düzenlenecek. Yılın en önemli iklim zirvesi olarak görülen toplantı öncesinde çalışmalar sürerken, Sıfır Atık Vakfı 6-8 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği "Zero Waste Retreat" etkinliğiyle zirveye yönelik bir hazırlık kampı gerçekleştirdi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başkanlığında düzenlenen toplantıda vakıf danışmanları, üst düzey temsilciler, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu'nun kilit paydaşları bir araya gelerek COP31'e giden yol haritasını ele aldı.

#2
Foto - Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

Etkinliğin katılımcılarından, Azerbaycan'da düzenlenen COP29'un Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai ve Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen COP30'un Üst Yöneticisi (CEO) Ana Toni hem tecrübelerini hem de kamp boyunca yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı. COP29'un özellikle 300 milyar dolarlık iklim finansmanı kararıyla öne çıktığını hatırlatan Arpadarai, Paris Anlaşması'nın 6. maddesi ve karbon piyasalarının işler hale getirilmesi gibi konularda önemli adımlar atıldığını söyledi. Bakü'deki zirvenin iklim müzakerelerine ivme kazandırdığını, öte yandan masada yapılması gereken pek çok iş olduğunu belirten Arpadarai, "Uygulama COP'u" olarak anılan COP30'la birlikte artık alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiği bir döneme girildiğini dile getirdi.

#3
Foto - Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

Arpadarai, "Şimdi ise Türkiye'deyiz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Türkiye, bir ekip olarak bu küresel sürece hazırlanacak. Tüm paydaşları bir araya getiren bu gibi etkinlikler, özellikle giderek kutuplaşan dünyada oldukça önemli. Savaşların, çatışmaların ve oldukça istikrarsız koşulların hakim olduğu bir dönemdeyiz. Bu bağlamda iklim konusu birleştirici bir gündem niteliği taşıyor ve biz de bu birleştirici gündemin önemine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin küresel iklim eylemi konusundaki çabalarını desteklemeye hazırız. Türkiye küresel diplomasiye katkı sunma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Nitekim bunu yıllardır yapıyor, ancak kasım ayında tüm küresel iklim topluluğunu Antalya'da ağırlayacak olması, önemli bir ivme yaratacaktır." diye konuştu.

#4
Foto - Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen hazırlık toplantılarında tüm paydaşları bir araya getirme yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Arpadarai, şunları söyledi:

#5
Foto - Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

"COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu'nun dinamik bir ekibe ve Türkiye'nin devlet dışı aktörlerden ne istediğine dair net bir vizyona sahip olduğunu görmek memnuniyet vericiydi. Ayrıca Sıfır Atık Vakfının çabaları da gerçekten etkileyici. Zira Sayın Emine Erdoğan'ın liderliği sayesinde sıfır atık konusu küresel düzeye taşındı, BM Genel Kurulu gündemine girdi ve artık küresel bir harekete dönüşüyor.

#6
Foto - Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! "Büyük bir potansiyele sahipsiniz" diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

Vakıf, Şampiyonu'nun çalışmalarına önemli katkılar sunabilir. Bu işbirliğini görmek oldukça anlamlıydı. Biz de COP29 ekibi olarak gerek Türkiye'nin gerekse de Türkiye'nin Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu'nun bu süreçteki çabalarını desteklemeye hazırız. Kendilerine başarılar diliyoruz ve COP31'i sabırsızlıkla bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un i..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23