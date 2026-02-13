Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! “Büyük bir potansiyele sahipsiniz” diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) bu yıl Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenmeye hazırlanırken, Sıfır Atık Vakfı dev zirve öncesi İstanbul'da önemli bir hazırlık kampı gerçekleştirdi. Zirvenin yüksek düzeyli iklim şampiyonları, Türkiye'nin küresel diplomasideki büyük potansiyeline dikkat çekerek "Sıfır Atık" hareketinin Emine Erdoğan liderliğinde küresel bir vizyona dönüştüğünü vurguladı. Uzmanlar, Antalya'da gerçekleşecek zirvenin sadece bir toplantı değil, kutuplaşan dünyada birleştirici bir güç olacağına inanıyor.