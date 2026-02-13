Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! “Büyük bir potansiyele sahipsiniz” diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar

Arpadarai, "Şimdi ise Türkiye'deyiz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Türkiye, bir ekip olarak bu küresel sürece hazırlanacak. Tüm paydaşları bir araya getiren bu gibi etkinlikler, özellikle giderek kutuplaşan dünyada oldukça önemli. Savaşların, çatışmaların ve oldukça istikrarsız koşulların hakim olduğu bir dönemdeyiz. Bu bağlamda iklim konusu birleştirici bir gündem niteliği taşıyor ve biz de bu birleştirici gündemin önemine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin küresel iklim eylemi konusundaki çabalarını desteklemeye hazırız. Türkiye küresel diplomasiye katkı sunma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Nitekim bunu yıllardır yapıyor, ancak kasım ayında tüm küresel iklim topluluğunu Antalya'da ağırlayacak olması, önemli bir ivme yaratacaktır." diye konuştu.