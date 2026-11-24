Dünyanın gözü Kahramankazan'a çevrildi: Türkiye gökyüzünün canavarını her an kaldırabilir
TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak KAAN’a ilişkin peş peşe yaptığı paylaşımlar, savunma ve havacılık dünyasında büyük heyecana neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak KAAN’a ilişkin peş peşe yaptığı paylaşımlar, savunma ve havacılık dünyasında büyük heyecana neden oldu.
Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından sosyal medya üzerinden son günlerde yapılan paylaşımlar, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN’ın asıl prototipi olan P1’in ilk uçuşu için heyecanı artırdı. Gözler, Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ tesislerinde.
TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, KAAN’ın P1 prototipi ile ilgili olarak en son 2 Ekim’de Şanlıurfa’da TEKNOFEST sırasında KAAN P1’in bütün sistem testleri tamamlandığını belirterek “Yavaş taksi testleri bitti.
Sırada yer testleri ve ardından hızlı taksi var. Hızlı takside beklenen sonuçlar alınır ve gecikme yaşanmazsa P1 “belki bu ay (Ekim), belki önümüzdeki ay (Kasım), ama inşallah bu sene içerisinde” uçacak” demişti.
P1 ile birlikte P2 konusunda da TUSAŞ çalışmalarını sürüdürüyor. P2 olarak adlandırılan ikinci gerçek prototip için en azından yakın zaman içinde iki KAAN’ın uçuşu TUSAŞ’ın hedefleri arasında.
Demiroğlu daha önceki açıklamalarında da geliştirme süreçlerinin kolay olmadığını, tarih vermenin riskli olduğunu vurgulamıştı. P0’ın mühendislik prototipi olarak uçtuğunu, P1’in ise yerli aviyonikler, AESA radar ve daha olgun bir gövdeyle asıl test kampanyasını yürüteceğini belirtmişti.
P0: 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu (13 dakika, 8.000 feet, 230 knot), 6 Mayıs 2024’te ikinci uçuşunu yaptı. P1: 31 Temmuz 2026 civarında taksi testlerine başladı. Sistem ve yavaş taksi tamamlandı. Hızlı taksi ve uçuş bekleniyor. Programda toplam altı prototip planlanıyor. İlk teslimatlar Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik olarak 2028-2029 bandı konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kasım 2026’da 2030 sonuna kadar 20, 2035 sonuna kadar 100 KAAN’ın envantere girmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
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