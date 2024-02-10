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Aktüel
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Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

2024-02-10 13:31:44
Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Londra merkezli pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan listede, Türkiye'den de 3 şehir var. Liste hazırlanırken özellikle ekonomi başta olmak üzere birçok farklı ölçüt dikkate alındı. İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri... Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanarak hazırladığı "Dünyanın en iyi şehirleri" listesini yayınladı.

#1
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Öte yandan Euromonitor tarafından hazırlanan listede İstanbul ile ilgili de dikkat çeken bir detay var. Hazırlanan verilere göre İstanbul, en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı. İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

#2
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

1- Paris, Fransa

#3
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

2. Dubai

#4
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

3. Madrid

#5
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

4. Tokyo

#6
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

5. Amsterdam

#7
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

6. Berlin

#8
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

7. Roma

#9
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

8. New York

#10
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

9. Barcelona

#11
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

10. Londra

#12
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

11. Singapur

#13
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

12. Münih

#14
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

13. Milano

#15
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

14. Seul

#16
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

15. Dublin

#17
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

16. Osaka

#18
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

17. Hong Kong

#19
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

18. Viyana

#20
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

19. Los Angeles

#21
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

20. Lizbon

#22
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

21. Prag

#23
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

22. Sidney

#24
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

23. İSTANBUL

#25
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

24. Melbourne

#26
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

25. Orlando, Florida

#27
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

26. Frankfurt

#28
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

27. Kyoto

#29
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

28. Taipei

#30
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

29. Floransa

#31
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

30. Toronto

#32
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

31. Atina

#33
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

32. Zürih

#34
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

33. Bangkok

#35
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

34. Las Vegas, NV

#36
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

35. Miami

#37
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

36. Kuala Lumpur

#38
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

37. Venedik

#39
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

38. Abu Dabi

#40
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

39. Stokholm

#41
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

40. Brüksel

#42
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

41. Tel Aviv

#43
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

42. San Francisco

#44
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

43. Şanghay

#45
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

44. Varşova

#46
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

45. Guangzhou

#47
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

46. Kopenhag

#48
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

47. Nice

#49
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

48. Washington

#50
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

49. Budapeşte

#51
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

50. Shenzhen

#52
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Listede Antalya 57. sırada yer alıyor.

#53
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Bodrum ise 93. sırada...

#54
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Dünyanın en iyi şehirleri listesinin devamı şu şekilde: 51. Vancouver 52. Palma de Mallorca 53. Sevilla 54. Sao Paulo 55. Valensiya

#55
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

56. Meksika 57. Antalya 58. Sapporo 59. Pekin 60. Busan

#56
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

61. Fukuoka 62. Edinburg 63. Porto 64. Kudüs 65. Krakov

#57
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

66. Rio de Janeiro 67. Honolulu, Merhaba 68. Montreal 69. Makao 70. Cancún

#58
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

71. Marne-La-Vallée 72. Doha 73. Şarja 74. Rodos 75. Verona

#59
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

76. Bolonya 77. Selanik 78. Buenos Aires 79. Lima 80. Phuket

#60
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

81. Delhi 82. Kandiye 83. Tallinn 84. Pattaya-Chonburi 85. Ho Chi Minh Şehri

#61
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

86. Playa Del Carmen 87. Johor Bahru 88. Santiago 89. Tiflis 90. Riyad

#62
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

91. Marakeş 92. Vilnius 93. Muğla 94. Zhuhai 95. Mekke

#63
Foto - Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

96. Punta Cana 97. Guilin 98. Hanoi 99. Kahire 100. Maskat

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