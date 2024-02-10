Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

Euromonitor, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Londra merkezli pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan listede, Türkiye'den de 3 şehir var. Liste hazırlanırken özellikle ekonomi başta olmak üzere birçok farklı ölçüt dikkate alındı. İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri... Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, ekonomi başta olmak üzere 55 farklı ölçüt kullanarak hazırladığı "Dünyanın en iyi şehirleri" listesini yayınladı.