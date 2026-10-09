Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de tehlikeli hamle! Türkiye’yi bilgilendirecek ama izin istemeyecek
Atina yönetimi, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında izinsiz faaliyete müsaade edilmeyeceği yönündeki net uyarısına rağmen Great Sea Interconnector (GSI) projesi kapsamında deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Yunan basınına göre Atina, yeni NAVTEX öncesinde Ankara’yı bilgilendirecek ancak Türkiye’den onay istemeyecek. Ankara ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kıta sahanlığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin önceden koordine edilmesi gerektiğini vurgulayarak “İzinsiz faaliyetlere izin vermeyeceğiz” mesajı vermişti.