Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de tehlikeli hamle! Türkiye’yi bilgilendirecek ama izin istemeyecek

ATİNA’DAN DİKKAT ÇEKEN PLAN: HABER VERECEĞİZ AMA İZİN İSTEMEYECEĞİZ Kathimerini ve Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Atina'nın izleyeceği yol haritası da belli oldu. Yunanistan'ın araştırmalar başlamadan önce Türkiye dahil ilgili kıyıdaş ülkeleri bilgilendirmeyi planladığı ancak Ankara'dan onay istemeyeceği aktarıldı. Atina yönetimi, araştırmaların Yunanistan'ın kendi deniz yetki alanı olarak kabul ettiği bölgelerde gerçekleştirileceğini öne sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis de daha önce yaptığı açıklamada, GSI güzergâhının Yunanistan'ın deniz yetki alanından geçtiğini savunmuş ve uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'den izin almalarının gerekmediğini söylemişti.