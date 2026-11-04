Yeni nesil HÜRKUŞ’lar teslim edildi! Hava Kuvvetleri envanterindeki sayısı yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un teslimatları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı" dedi.