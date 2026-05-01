Dünyanın en iyi orta sahaları belli oldu! Milli yıldız listede!
Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları açıklandı. Milli yıldızımızda listeye girdi...
A Milli Takım'ın yıldızının da yer aldığı liste şu şekilde:
Rodri – Manchester City
Declan Rice – Arsenal
Jude Bellingham - Real Madrid
Joshua Kimmich – Bayern Münih
Federico Valverde – Real Madrid
Pedri – Barcelona | Orta saha
Moisés Caicedo – Chelsea
Aurélien Tchouaméni – Real Madrid
Bruno Guimarães – Newcastle United
Nicolò Barella – Inter
Frenkie de Jong – Barcelona
João Neves – PSG
Martin Zubimendi – Real Sociedad
Sandro Tonali – Newcastle United
Ederson – Atalanta
Vitinha – PSG
Alexis Mac Allister – Liverpool
Bernardo Silva – Manchester City
Martin Odegaard – Arsenal
Hakan Çalhanoğlu – Inter/ kaynak: haber7
