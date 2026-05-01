Mete Yarar Türkiye'ye nereden saldırı olacağını açıkladı
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'ye yönelik saldırı senaryosunun gerçekçi olmadığını savunarak ülkeye yönelik tehditlerin daha çok asimetrik yöntemlerle olacağını söyledi.
61 Saat'te yer alan habere göre, Emekli asker ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri” konulu seminer verdi. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi göstersiği programda küresel gelişmeler, bölgesel çatışmalar ve Türkiye’nin stratejik konumu üzerine konuşan Mete Yarar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yarar, Türkiye’nin son yıllarda artan uluslararası etkinliğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiye’nin yurt dışında konuşlu askeri varlığına baktığınızda, dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik gösteren sayılı ülkelerden biri olduğunu görürsünüz. Bu bir işgal ya da fetih politikası değil; aksine iş birliği ve etki alanı oluşturma kapasitesinin göstergesidir. Afrika’dan Balkanlar’a, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye’nin askeri, istihbari ve diplomatik etkisi hissediliyor. Bu tablo bize Türkiye’nin oyun kurabilme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.”
İran-İsrail-ABD eksenindeki gerilime de değinen Yarar, mevcut çatışmanın büyüme ihtimalinin sınırlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tür savaşların kaderini lojistik belirler. Mühimmatınız, finans gücünüz ve sürdürülebilir kapasiteniz yoksa savaşı uzatamazsınız. ABD’nin bile mevcut stoklarının önemli bir kısmını kullandığı bir ortamda, bu savaşın uzun süre devam etmesi zor görünüyor. İran’ın da ekonomik ve lojistik sınırlamaları var. Bu nedenle savaşın genişlemesinden ziyade kontrollü şekilde sınırlı kalacağını düşünüyorum. Hürmüz Boğazı gibi kritik noktaların da kısa vadede yeniden açılması muhtemeldir.”
Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin arka planına dikkat çeken Yarar, uzun vadeli stratejik planların sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu: “Bugün yaşananlar tesadüfi değil. Yıllardır yazılan, çizilen ve açıkça dile getirilen planların sahaya yansımasını görüyoruz. Bu planlar bazen eksik uygulanır ama asla tamamen terk edilmez.
Dünyada önümüzdeki dönemde de farklı yöntemlerle bu tür çatışma ve krizleri görmeye devam edeceğiz. Bu nedenle ülkelerin sadece askeri değil, ekonomik ve toplumsal olarak da güçlü olması gerekiyor.”
Türkiye’nin olası tehditlere karşı konumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yarar, ülkenin caydırıcılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin mevcut askeri ve stratejik kapasitesi göz önüne alındığında, doğrudan bir saldırı senaryosu gerçekçi değildir. Türkiye; kara, deniz ve hava gücüyle bölgesinde dengeleri değiştirebilecek bir ülkedir.
Bugün savunma sanayisinde ulaşılan seviye, geçmişe kıyasla çok daha bağımsız bir yapıyı ortaya koyuyor. Türkiye’ye yönelik tehditler daha çok asimetrik yöntemlerle, yani ekonomik baskılar, terör unsurları ve hibrit savaş teknikleriyle ortaya konulabilir. Ancak doğrudan bir askeri müdahale ihtimali son derece düşüktür.”
