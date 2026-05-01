Mete Yarar Türkiye'ye nereden saldırı olacağını açıkladı

İran-İsrail-ABD eksenindeki gerilime de değinen Yarar, mevcut çatışmanın büyüme ihtimalinin sınırlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tür savaşların kaderini lojistik belirler. Mühimmatınız, finans gücünüz ve sürdürülebilir kapasiteniz yoksa savaşı uzatamazsınız. ABD’nin bile mevcut stoklarının önemli bir kısmını kullandığı bir ortamda, bu savaşın uzun süre devam etmesi zor görünüyor. İran’ın da ekonomik ve lojistik sınırlamaları var. Bu nedenle savaşın genişlemesinden ziyade kontrollü şekilde sınırlı kalacağını düşünüyorum. Hürmüz Boğazı gibi kritik noktaların da kısa vadede yeniden açılması muhtemeldir.”