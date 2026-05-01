Fenerbahçe merkez orta sahasını sarsacak gelişme! Bir dönem daha sona mı eriyor?
Brezilya ekibi Palmeiras, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından Fred için resmi teklifini sunacak. Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe 2023 yazında Manchester United'a 9.74 milyon euro ödeyerek Fred'i kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcu, İstanbul kariyerine iyi başladı. Ancak özellikle son sezonlardaki performansları hep tartışma konusu oldu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut... Ancak bunun kullanılması beklenmiyor. Brezilya ekibi Palmeiras'ın resmi teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak onlar da herkes gibi Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini bekliyor. Sonrasında temaslar yoğunlaşacak.
Başkanlığı kim seçilirse seçilsin, Fred'in ayrılığına izin verileceği konuşuluyor. 1.69 boyundaki futbolcunun oynama sürelerinde de ciddi düşüş gözlemleniyordu. 2013 yılında SC Inter Kulübü'nden Shakhtar'a giden Fred, bu tarihten beri kariyerine Avrupa'da devam ediyordu. Uzun senelerin ardından yuvaya dönmeye hazırlanıyor.
