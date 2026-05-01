Korkulan olmasın aman ha! İştahsız çocuk var mıdır? Birer birer kaşıklar, çatallar devriliyor... Depremden sonra umut: Destekle kurulan yuva, bebekle büyüdü Karaya oturan gemide mürettebat tahliye ediliyor Türkiye'den hızlı tren hamlesi: Türkiye'de bin Suudi Arabistan'da in! Gerçek emekçiler 1 Mayıs'ta güneş altında mesaideydi Yerin metrelerce altına gizleniyordu! Korkulan oldu: Sığınaktaki füzeler birere birer çıkarılıyor Polis çevrede kuş uçurtmuyor! Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamaları Yarar sağlar mı, enerji verecek mi sorusu akıllarda... Napoli'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Akkız ve mübarek otu da deniyor... Şevketi bostan otu nedir, ne işe yarar? Şevketi bostan bitkisi faydaları
Arap ülkesi köşeye sıkıştı: Türkiye'ye petrol vanalarını sonuna kadar açacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını yeniden devreye almaya hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günlük 600 bin varil taşıma kapasitesine sahip hattın yeniden devreye alınmasının, Irak’ın petrol ihracatı açısından stratejik alternatif bir güzergah oluşturacağı ve ulusal ihracatın istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Basra-Hadise petrol boru hattı projesinin uygulanmasına başlandığı da bildirildi. Yaklaşık 700 kilometre uzunluğundaki yeni hattın günlük 2,5 milyon varil ihracat kapasitesine sahip olacağı kaydedilen açıklamada, projede kullanılacak boruların yerel imkanlarla üretildiği ifade edildi.

Bakanlık, projenin tamamlanmasıyla Irak petrolünün Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden üç farklı güzergâhtan ihraç edilebileceğini aktarırken, ilk etabın maliyetinin 1,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

bunların kanları 1915den sora değişti

bunlar su bile içerken amerika israil ingiltereye soran bir duruma düştüler

Vay vay

Yine bizden korktular mi yoksa..Abd ve Tom Barack istedi ..
İran'da kaosun bedeli ağır oldu! Sasan Azadvar idam edildi!
Gündem

İran'da kaosun bedeli ağır oldu! Sasan Azadvar idam edildi!

İran’da geçtiğimiz aylarda ekonomik gerekçelerle patlak veren ve kısa sürede rejim karşıtı ayaklanmaya dönüşen olaylarda sular durulmuyor. İ..
Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Gündem

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuy..
Hukuk tanımaz zihniyet yine sahnede! 'Eğer isteğimiz yapılmazsa bu savaş ilanıdır' diyerek meydan okudular
Gündem

Hukuk tanımaz zihniyet yine sahnede! 'Eğer isteğimiz yapılmazsa bu savaş ilanıdır' diyerek meydan okudular

CHP'li tutuklu siyasetçi Aykut Erdoğdu’nun eşi Avukat Tuba Torun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta bir "kaos" çağrısına imza ..
Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!
Dünya

Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!

İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Kentin çeşitli noktalarında sistemlerin devreye gi..
Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!
Sosyal Medya

Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Onay Şahin, bölgedeki mezarlık geleneğine dair yaptığı manidar paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu...
İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak
Dünya

İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak

İsrail Dışişleri Bakanı, Sumud Filosu’nda alıkonulan aktivistlerle ilgili açıklama yaptı.

