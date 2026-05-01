Koç Holding'i sarsacak gelişme: 6 milyar lira buharlaştı
Satış söylentileri sonrası Yaşar Holding ve Koç Holding'in ortak olduğu Altınyunus Çeşme hisselerinde çöküş başladı. Şirketin piyasa değeri 6 milyar TL'den fazla buharlaştı.
Satış söylentileri sonrası Yaşar Holding ve Koç Holding'in ortak olduğu Altınyunus Çeşme hisselerinde çöküş başladı. Şirketin piyasa değeri 6 milyar TL'den fazla buharlaştı.
Türkiye’nin ilk birinci sınıf tatil köylerinden olan Altınyunus Çeşme’nin hisselerindeki yılbaşından bu yana yüzde 200’ü geçen baş döndüren yükseliş, Yaşar Holding’in satış hamlesiyle alt üst oldu.
Yaşar Holding, yüzde 61,86 hissesi Gruba, yüzde 30 hissesi ise Koç Grubu’na ait olan, otele ait 180 yat kapasiteli marinasını da Koç Grubu şirketi SETUR’un işlettiği Altınyunus Çeşme hisselerinden 749 bin 975 TL nominal değerli hisselerini Borsa’da satılabilir tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.
Geçtiğimiz Salı akşamı yapılan başvurunun ardından şirket hisseleri iki gün üst üste taban oldu. Altınyunus Çeşme hisselerinin yaklaşık yüzde 8’i Borsa İstanbul’da işlem görüyor
Otelin hisseleri yılbaşından itibaren yüzde 208 artış göstererek 1.300 TL’yi geçmişti. Yaşar’ın hisse hamlesinin ardından Altınyunus Çeşme hisseleri 1.053 TL’ye kadar gerilerken, Borsa’daki şirketin piyasa değeri de 32,5 milyar TL’den 26,3 milyar TL’ye geriledi.
