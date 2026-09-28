Esnek çalışma modeli hangi aşamada? İşte yeni yönetmeliğin ayrıntıları
AK Parti hükümeti, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 9. maddesinde yaptığı değişiklikle çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan yürütülmesine ilişkin esaslar resmiyet kazanmıştı. Buna göre yeni yönetmeliğin taslak çalışmasında 45 saatlik haftalık çalışma süresinin düşürülmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlarla "çalışmada süreklilik" anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanacak. Esnek çalışanların kazançlarında düşme yaşanmayacak. İşte yeni hibrit çalışma modeline yönelik tüm ayrıntılar…