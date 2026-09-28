Almanya'dan olay Türkiye çıkışı: Acilen çözmemiz lazım

Türk işadamlarının Almanya'dan vize almak istediklerinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak da Wüst, bu durumun kendi eyaletleri için de ekonomik bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti. Wüst, iş insanlarının farklı ülkelerden vize alarak dolaylı yollarla geldiğine işaret ederek, "Bu olmamalı. Bu konuda daha iyi sonuçlar elde etmeliyiz. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti olarak, belediye yetkililerimizle bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız, böylece daha iyi hale gelebiliriz. Ancak bu durumun Dışişleri Bakanlığı tarafından da daha iyi işleyişi sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin son yıllarda muazzam bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Wüst, "Bu, her iki taraf için de olumlu bir gelişmedir." şeklinde konuştu. Wüst, Türkiye'den gelecek yatırımlara açık olduklarını, Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın yabancı yatırımlar açısından çok güvenli bir yer olduğunu söyleyerek, "Bu gezinin amacı da tam olarak bu mesajı vermektir. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapabilecek şirketler de bizimle birlikte geliyor." dedi.