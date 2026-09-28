Türkiye'nin savaş gemilerinden korkup geri adım attılar: Güzergah değişecek
Bir önceki deniz kablo döşeme girişimi Türk savaş gemilerinin bölgeye gelmesiyle başarısızlıkla sonuçlanan komşu geri adım attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir önceki deniz kablo döşeme girişimi Türk savaş gemilerinin bölgeye gelmesiyle başarısızlıkla sonuçlanan komşu geri adım attı.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında planlanan denizaltı elektrik bağlantı projesinde, Türkiye’nin tepkileri sonrası güzergâh değişikliği gündeme geldi.
Rum basınında yer alan haberlere göre Atina ve Paris, Great Sea Interconnector kapsamında döşenecek elektrik kablosunun rotasını yeniden değerlendirmeye başladı. Yeni güzergâh çalışmasının, Türkiye’nin Fethiye-Kaş açıklarında ilan ettiği deniz parkı bölgesinden kaçınmayı amaçladığı belirtiliyor.
Yaklaşık 900 kilometrelik kablo projesi, Güney Kıbrıs’ın Girit üzerinden Yunanistan ve Avrupa elektrik şebekesine bağlanmasını hedefliyor. Ancak projenin bazı bölümlerinin Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık bulunan bölgelerden geçmesi, güzergâhı siyasi açıdan hassas hale getiriyor.
Atina yönetiminin aynı zamanda Girit’in güneyi ve batısında karasularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğinin zamanlamasını da değerlendirdiği aktarılıyor. Bu adımın atılması halinde bölgedeki deniz yetki alanları tartışmasının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Böylece Atina bir yandan elektrik bağlantı projesini ilerletmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye ile yeni bir gerilim yaşanmaması için kablonun güzergâhı üzerinde değişiklik seçeneklerini masaya yatırıyor.
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