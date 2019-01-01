Dünyadaki felaketlerin çoğunun mucidi bu adam!

Dünya tarihine adını “çevreye en çok zarar veren bilim insanı” olarak yazdıran Amerikalı mühendis ve kimyager Thomas Midgley Jr. bilimin olabilecek en kötü sonuçlarının sorumlusu olarak görülüyor. İşte Midgley'in hayatı ve korkunç icadları...
Thomas Midgley Jr. 18 Mayıs 1889'da Pennsylvania'da doğan Amerikalı bir makine mühendisiydi. Dünyaya, topluma ve çevreye getirebileceği sonuçlardan endişe duymadan son derece zehirli kimyasal maddeleri kendine vereceği zararları bile hiçe sayarak denemekten çekinmeyen bir mühendis.
Midgley, o zamanlar ucuz olduğu için her derde deva bir ürün olarak piyasaya sürülmüş tetraetil kurşunun mucidi. Bu dönemde üretilen arabaların %98’i kurşun kullanılarak yapılmış, evler kurşun bazlı boyayla boyanmış. Ucuz olduğu için zararları dikkat bile çekmemiş.
Aslında kurşunun toksik madde olduğunun bilgisi M.Ö. 100 yılına kadar uzanıyor. Ancak cehalet, açgözlülük ve rahatlık, Midgley'in görmezden gelmeyi seçebileceği bir ortam sağlamış. Midgley, üyesi olduğu çalışma grubunun başında olan Charles Kettering ile yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında zararları bir kenara bırakıp "Bununla ne kadar para kazanacağımızı hayal edebiliyor musunuz? 200 milyon dolar, belki daha da fazla kazanacağız” demiş.
Kurşun nörotoksin özelliği, bu maddeye yüksek dozda maruz kalan canlıların beyinlerinde maalesef geri dönüşü olmayan bir tahribat meydana getirmesi. Görselde kurşunun beynimizin nerelerine zarar verebileceği işaretlenmiş.
Aynı zamanda kurşuna çok fazla maruz kalan insanlarda körlük, uykusuzluk, böbrek yetmezliği, işitme kaybı,kanser ve felç gibi ağır hastalıklar da gözlenmiş. Buna rağmen o dönemde yaşayan insanlar kurşunun zararlarından bihaber olmasalar da düşük maliyeti sebebiyle bu maddeyi sempatik bulmaya devam etmiş...
Kurşunun kullanıldığı fabrikalarda çalışan işçilerde ölüm vakalarına bile rastlanmış, en az 15 kişinin üretimin ilk günlerinde öldüğü biliniyormuş. Kurşunun kullanıldığı fabrikalarda çalışan işçilerde ölüm vakalarına bile rastlanmış, en az 15 kişinin üretimin ilk günlerinde öldüğü biliniyormuş.
Midgley’den itibaren 60 yıl boyunca kurşun dünyaya yayıldı. Ancak hiçbir şey Midgley’i durduramadı!
Kurşundan sonra çalıştığı konu günümüzde ozon tabakasının delinmesinde rol oynayan CFC (kloroflorokarbon) üzerineymiş.
Bu görsel ozon tabakasının yıllar içindeki değişimini gösteriyor. Sarılar ve kırmızı görünen yerler ozonun en fazla olduğu yerler olurken, mor ve mavi renkler ozonun az olduğu yerleri gösteriyor.
Kurşun gibi zararlı etkileri çok sonra anlaşılan ve deodorantlarda, buzdolaplarında ve bazı sanayi dallarında kullanılan kloroflorokarbon, ancak yetmişli yılların başında yasaklanabilmiş… Ancak Thomas Midgley yapacağını çoktan yapmıştı…
51 yaşında kurşun zehirlenmesinden dolayı felç olmuş. Bu sefer de yatalak olmaktan kurtulmak için bir düzenek geliştirmiş ve bu düzeneği 4 yıl boyunca kullanmış! Ancak Midgley geliştirdiği düzeneğin makarasına boynunu kaptırıp 55 yaşında ölmüş… Günümüzde hala Thomas Midgley'in ölümcül icatlarının sonuçlarına katlanmaktayız.