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Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

2024-03-16 14:59:15
Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor. Çünkü dünyadaki en değerli balıklardan biri olarak tezgahlarda yerini alıyor. Kilosu 2 bin dolara (yaklaşık 64 bin TL) kadar çıkan yavru yılan balıklarını herkes aramaya başladı. Ağırlığı yalnızca birkaç gram olan minik balıklar, balıkçılar tarafından nehir ve derelerden ağlar kullanılarak toplanıyor. 

#1
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor. Çünkü dünyadaki en değerli balıklardan biri olarak tezgahlarda yerini alıyor. Kilosu 2.000 dolara kadar çıkan yavru yılan balıklarını herkes aramaya başladı.

#2
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Elver olarak da adlandırılan yavru yılan balıkları, pound başına ABD'deki en değerli balıktır; ıstakoz, deniz tarağı veya somondan çok daha fazla para değerindedir. Bunun nedeni, Japon gıdalarının dünya çapındaki tedarik zinciri açısından hayati öneme sahip olmalarıdır.

#3
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Ağırlığı yalnızca birkaç gram olan minik balıklar, balıkçılar tarafından nehir ve derelerden ağlar kullanılarak toplanıyor. Ülkede önemli miktarda elver avının olduğu tek eyalet, balıkçıların son aylarda balıkçılığın katı kota sisteminde kesinti yapılması olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdiği Maine'dir.

#4
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Ancak balıkçılığı kontrol eden eyaletler arası bir düzenleme kurulu, elver kotasını, herhangi bir bitiş tarihi olmaksızın, yıllık 4 bin 535 kilogramın biraz altında olan mevcut seviyesinde tutma potansiyeline sahip bir plan yayınladı. Maine Elver Balıkçılar Derneği'nin yöneticisi Darrell Young, yıllarını balıkçılığın sürdürülebilirliğinin çığırtkanlığını yapan balıkçıların onay için çekildiğini söyledi.

#5
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Young, "Bırakın gidelim ve balık tutalım. Bunu yapmalılar çünkü biz onların istedikleri her şeyi fazlasıyla yaptık." dedi. Atlantik Eyaletleri Deniz Balıkçılığı Komisyonu'nun bir kurulunun 1 Mayıs'ta yılanbalığı balıkçılığı için yeni bir kota sistemi üzerinde oylama yapması planlanıyor. Kurul ayrıca mevcut kotayı üç yıllığına uzatabilir.

#6
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Yılan balıkları, Asyalı su ürünleri şirketlerine tohum stoğu olarak satılıyor ve onları olgunluğa eriştirerek, marine edilmiş ızgara yılan balığı kabayaki gibi gıda olarak kullanılabiliyor. Balıkların bir kısmı sonunda suşi restoranlarında satılmak üzere ABD'ye geri dönüyor.

#7
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Yılan balıklarının değeri geçen yıl pound başına 2.009 dolardı; bu, Maine'in imza deniz ürünleri olan ıstakozdan 400 kat daha fazlaydı. Maine'de onlarca yıldır elver balıkçılığı yapılıyor ancak eyaletin yılan balıkları 2010'ların başlarında kısmen yabancı kaynakların kuruması nedeniyle daha değerli hale geldi. Avrupa yılan balığı, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından Amerikan yılan balığından daha kritik tehlike altındaki türler arasında listeleniyor, ancak bazı çevre grupları ABD'de daha fazla koruma sağlanması için baskı yapıyor.

#8
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Değer patlamasından bu yana elverler, toplam değer açısından Maine'deki en değerli ikinci balık türü haline geldi. Devlet, yılan balıklarının değerinin artmasıyla birlikte büyük bir endişe kaynağı haline gelen kaçak avcılığı engellemek için çok sayıda yeni kontrol uygulamaya koydu.

#9
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Maine Deniz Kaynakları Departmanı komiseri Patrick Keliher, bu ayın başlarında, mevcut seviyelerde kalan elver kotasının "burada, Maine'de başlattığımız güçlü yönetim önlemlerini" yansıttığını söyledi. Kota indiriminin "Maine'in elver endüstrisi için milyonlarca dolarlık gelir kaybı anlamına gelebileceğini" söyledi.

#10
Foto - Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı

Bu yılın elver sezonu önümüzdeki hafta başlıyor. Elverleri yakalamak zordur ve Maine'in soğuk nehirlerine ve derelerine şafaktan önce büyük ağlar kurmayı gerektirir. Ancak bu, yeni balıkçıların kazançlı bu işte ellerini denemelerini engellemedi. Devlet, elver lisansı başvuru hakkını piyango yoluyla ödüllendiriyor ve bu yıl 4.500'den fazla başvuru sahibi yalnızca 16 mevcut lisans için başvurdu.

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