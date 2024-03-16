2024-03-16 14:59:15 Dünyadaki en değerli balıklardan biri! Kilosu 64 bin TL’ye kadar çıkıyor! Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor! Herkes aramaya başladı
Onu tutan balıkçı, 1 ay boyunca bir daha balığa çıkmıyor. Çünkü dünyadaki en değerli balıklardan biri olarak tezgahlarda yerini alıyor. Kilosu 2 bin dolara (yaklaşık 64 bin TL) kadar çıkan yavru yılan balıklarını herkes aramaya başladı. Ağırlığı yalnızca birkaç gram olan minik balıklar, balıkçılar tarafından nehir ve derelerden ağlar kullanılarak toplanıyor.