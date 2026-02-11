Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada “hattrick”: Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma
Türk savunma sanayiinin köklü kuruluşu MKE, bir ay içinde Katar, Mısır ve son olarak Suudi Arabistan ile imzaladığı dev ihracat anlaşmalarıyla küresel pazarda gövde gösterisi yaptı. Özellikle yerli hava savunma sistemi TOLGA’nın dünyada büyük yankı uyandırmasının ardından Suudi Arabistan ile mühimmat ve enerjetik malzeme üretimi için mutabakat zaptı imzalandı. MKE’nin kısa sürede geliştirdiği ürünleri rekor sürede ihraç etme başarısı, Türk mühendisliğine olan güveni bir kez daha kanıtladı.