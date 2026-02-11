  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Giriş Tarihi:

Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada “hattrick”: Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma

Türk savunma sanayiinin köklü kuruluşu MKE, bir ay içinde Katar, Mısır ve son olarak Suudi Arabistan ile imzaladığı dev ihracat anlaşmalarıyla küresel pazarda gövde gösterisi yaptı. Özellikle yerli hava savunma sistemi TOLGA’nın dünyada büyük yankı uyandırmasının ardından Suudi Arabistan ile mühimmat ve enerjetik malzeme üretimi için mutabakat zaptı imzalandı. MKE’nin kısa sürede geliştirdiği ürünleri rekor sürede ihraç etme başarısı, Türk mühendisliğine olan güveni bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada "hattrick": Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma

Türk savunma sanayii şirketi MKE, son dönemde geliştirdiği projeler sayesinde ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Katar ve Mısır ile ihracat anlaşmaları imzalayan MKE, bugün de Suudi Arabistan ile yeni bir anlaşma imzaladı. Böylece MKE, son bir ayda bölgenin önde gelen 3 ülkesi ile ihracat anlaşması yapmayı başardı. Bu başarıda MKE’nin TOLGA hava savunma sistemi büyük dikkat çekti. Özellikle Katar ve Mısır’ın TOLGA hava savunma sistemini tedarik edecek olması, dünyada yankı uyandırdı. MKE kısa sürede geliştirdiği ürünleri, kısa sürede ihraç etmeyi başarıyor. Bu da dünya genelinde MKE’ye olan güveni gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada "hattrick": Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma

Önceki gün Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın detaylarına yönelik paylaşım yapan MKE, konu hakkında şu bilgileri verdi:

#3
Foto - Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada "hattrick": Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma

“MKE olarak World Defense Show 2026 Fuarında Suudi Arabistan’da yerleşik Saudi Chemical Company Limited ( ile iş birliğimizi geliştirmek amacıyla öncelikli olarak mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı hammade ve enerjetik malzemelerin ortak üretim ve satışına yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzaladık.

#4
Foto - Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada "hattrick": Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma

Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz.”

