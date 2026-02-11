Dünyada TOLGA fırtınası esiyor! MKE’den savunmada “hattrick”: Katar ve Mısır’dan sonra Suudi Arabistan’la da dev anlaşma

Türk savunma sanayii şirketi MKE, son dönemde geliştirdiği projeler sayesinde ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Katar ve Mısır ile ihracat anlaşmaları imzalayan MKE, bugün de Suudi Arabistan ile yeni bir anlaşma imzaladı. Böylece MKE, son bir ayda bölgenin önde gelen 3 ülkesi ile ihracat anlaşması yapmayı başardı. Bu başarıda MKE’nin TOLGA hava savunma sistemi büyük dikkat çekti. Özellikle Katar ve Mısır’ın TOLGA hava savunma sistemini tedarik edecek olması, dünyada yankı uyandırdı. MKE kısa sürede geliştirdiği ürünleri, kısa sürede ihraç etmeyi başarıyor. Bu da dünya genelinde MKE’ye olan güveni gözler önüne seriyor.