İngiltere, “Bu işin ustası sizsiniz” deyip, geri kaldığını itiraf etti! Savaşa Türk savunma sanayii devi hazırlayacak

ASELSAN, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eğitimini modernize etmek amacıyla dev şirket Babcock International ile tarihi bir mutabakat zaptı imzaladı. İngiliz ordusunun elektronik harp alanındaki eksikliklerini kapatmayı hedefleyen bu iş birliği ile Türk teknolojisi, İngiliz pilotlarının en gelişmiş hava tehditlerine karşı gerçekçi simülasyonlarla eğitilmesini sağlayacak. Bu ortaklık, ASELSAN’ın elektronik harp uzmanlığının küresel çapta, hatta NATO'nun en güçlü ordularından biri tarafından bile onaylandığını kanıtlamış oldu.