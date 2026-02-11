İngiltere, “Bu işin ustası sizsiniz” deyip, geri kaldığını itiraf etti! Savaşa Türk savunma sanayii devi hazırlayacak

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Haber Merkezi

ASELSAN, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eğitimini modernize etmek amacıyla dev şirket Babcock International ile tarihi bir mutabakat zaptı imzaladı. İngiliz ordusunun elektronik harp alanındaki eksikliklerini kapatmayı hedefleyen bu iş birliği ile Türk teknolojisi, İngiliz pilotlarının en gelişmiş hava tehditlerine karşı gerçekçi simülasyonlarla eğitilmesini sağlayacak. Bu ortaklık, ASELSAN’ın elektronik harp uzmanlığının küresel çapta, hatta NATO'nun en güçlü ordularından biri tarafından bile onaylandığını kanıtlamış oldu.

ASELSAN, İngiltere merkezli Babcock International ile Elektronik Harp sistemlerinin tedarikine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşma, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Yeni Nesil Operasyonel Eğitim programı kapsamında potansiyel bir Yüzey Elektronik Savaş Tehdit eğitimi sistemine odaklanmaktadır.

Program, İngiliz hava mürettebatının çekişmeli hava ortamlarına yönelik eğitimini modernize etmeyi ve onları yalnızca gerçek tatbikatlara bağlı kalmadan gelişmiş hava savunma tehditlerine maruz bırakmayı amaçlamaktadır. Yabancı basında yer alan habere göre, işbirliği, potansiyel rakiplerin daha yetenekli hava savunma ve elektronik savaş sistemleri kullanması nedeniyle İngiltere'nin yüksek tehdit senaryolarına yönelik eğitimleri uyarlama çabasını yansıtıyor.

Şirketler, ortaklaşa geliştirilecek sistemin, radar ve karadan havaya füze tehditleri de dahil olmak üzere modern Entegre Hava Savunma Sistemlerini taklit edip edemeyeceğini değerlendirecekler. Bu aynı zamanda, pilotların ve görev ekiplerinin ölçeklenebilir, yeniden yapılandırılabilir tehdit simülasyonlarını kullanarak gerçekçi elektronik savaş senaryolarına karşı eğitim almalarına olanak tanıyacak.

Babcock, İngiliz kuvvetlerine askeri eğitim ve operasyonel destek sağlama konusundaki deneyiminden yararlanırken, ASELSAN ise elektronik savaş sistemleri alanındaki uzmanlığı ile programa katkıda bulunacak.

Yabancı basında yer alan habere göre anlaşmaya ilişkin zaman çizelgesi, finansman detayları veya belirli sistem konfigürasyonları açıklanmadı. Bu programda elde edilecek herhangi bir kazanımın ise İngiltere Savunma Bakanlığı'nın gereksinimlerine ve onaylarına tabi olarak aktif olarak ordu tarafından kullanılabileceği dile getirildi.

