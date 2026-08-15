Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Asıl garabet ise Türkiye tarafında ortaya çıkıyor. Baykar yok… TUSAŞ yok…. Dünyanın en fazla ülkeye SİHA ihraç eden şirketlerinden biri olan, TB2 ve AKINCI ile küresel pazarı değiştiren, TB3 ile gemiden operasyon kabiliyetini sahaya taşıyan ve KIZILELMA ile insansız savaş uçağı sınıfına giren Baykar bu listede yok. TUSAŞ’ın ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III ailesi de yok. Üstelik Baykar 2025’te 2,2 milyar $ ihracat açıkladı.