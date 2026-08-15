Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Daha da vahimi; RTX, BAE Systems, Textron ve Leonardo gibi farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketlerin satırlarına, kopyala-yapıştır kolaycılığıyla General Atomics üretimi MQ-9 Reaper silüetinin dizilmiş olmasıdır. Öte yandan, Lockheed Martin, RTX, Boeing, Airbus ve BAE Systems gibi dev savunma şirketleri ise toplam şirket büyüklükleriyle mi, İHA faaliyetleriyle mi sıralanıyor belli değil. DJI ve Parrot gibi ticari drone üreticileriyle stratejik askeri İHA üreticilerinin aynı listeye hangi ortak ölçütle konduğu da açıklanmıyor.