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Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

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Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Dünyanın en büyük insansız hava aracı imalatçıları sıralamasında Baykar ve TUSAŞ'ın yer almaması gündeme oturdu. Savunma uzmanı Uğur Kaşakçı söz konusu gelişmeyi yorumladı.

#1
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Dünyanın hemen hemen her noktasında Türk insansız hava araçları kullanılıyor. Batı'nın sansürleri sonucu Türkiye bu alanda özellikle Baykar'la büyük hamlelere imza attı. TUSAŞ'ın bu alandaki gücü de bilinirken sektörün prestijli ve yönlendirici kabul edilen platformlarından birinde yayımlanan liste hayal kırıklığına sebep oldu.

#2
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Tolga Özbek'in sitesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Uğur Kaşakçı şu ifadeleri kullandı: Unmanned Systems Technology (UST) gibi sektörün prestijli ve yönlendirici kabul edilen platformlarından birinde “Top UAV Companies” başlığıyla paylaşılan infografik, savunma sanayii ve havacılık analitiği açısından tam bir hayal kırıklığı. Evet, bir danışmanlık firmasına ait, ama yayınlandığı yer UST. Listeye bakıyorum ve insan ister istemez soruyor: Bu sıralama tam olarak neyi sıralıyor? İlk sırada General Atomics var; MQ-9 Reaper nedeniyle anlaşılabilir.

#3
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

IAI ve Elbit gibi gerçek İHA üreticilerinin listede bulunması da normal. Fakat sonra işler karışıyor. Northrop Grumman’ın karşısında B-2 Spirit fotoğrafı kullanılmış. B-2 bir İHA değil, insanlı stratejik bombardıman uçağı!

#4
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Daha da vahimi; RTX, BAE Systems, Textron ve Leonardo gibi farklı uzmanlık alanlarına sahip şirketlerin satırlarına, kopyala-yapıştır kolaycılığıyla General Atomics üretimi MQ-9 Reaper silüetinin dizilmiş olmasıdır. Öte yandan, Lockheed Martin, RTX, Boeing, Airbus ve BAE Systems gibi dev savunma şirketleri ise toplam şirket büyüklükleriyle mi, İHA faaliyetleriyle mi sıralanıyor belli değil. DJI ve Parrot gibi ticari drone üreticileriyle stratejik askeri İHA üreticilerinin aynı listeye hangi ortak ölçütle konduğu da açıklanmıyor.

#5
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Asıl garabet ise Türkiye tarafında ortaya çıkıyor. Baykar yok… TUSAŞ yok…. Dünyanın en fazla ülkeye SİHA ihraç eden şirketlerinden biri olan, TB2 ve AKINCI ile küresel pazarı değiştiren, TB3 ile gemiden operasyon kabiliyetini sahaya taşıyan ve KIZILELMA ile insansız savaş uçağı sınıfına giren Baykar bu listede yok. TUSAŞ’ın ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III ailesi de yok. Üstelik Baykar 2025’te 2,2 milyar $ ihracat açıkladı.

#6
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Türkiye artık yalnızca birkaç İHA üreten bir ülke değil; farklı sınıflarda İHA/SİHA geliştiren, ihraç eden ve operasyonel konsept üreten bir ekosisteme sahip. Benzer şekilde, küresel pazara yüzlerce askeri platform sunan Çinli üreticilerin de listede yer almaması bu körlüğü pekiştiriyor. Bu tabloyu basit bir hata olarak geçiştirip hafifletemeyiz; karşımızdaki tutum son derece bilinçli bir niyet ve ideolojik bir anlatı ambargosudur.

#7
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Maliyet-etkinliği yüksek, sahada rüştünü ispatlamış ve doktrin değiştiren Türk platformlarını o listelerin tepesine koymak; Batı savunma endüstrisinin onlarca milyar dolarlık, pahalı ve hantal “teknoloji monopolü” illüzyonunun çöktüğünü resmen ilan etmek anlamına gelirdi.

#8
Foto - Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet

Yapılan şey bir gözden kaçırma veya acemilik değildir; sahadaki ezber bozan Türk İHA’larını kâğıt üzerinde halı altına süpürmeye çalışan kurumsal bir refleks ve ticari bir sansürdür. İstedikleri kadar sansürlesinler, sahadaki gerçek değişmeyecek!

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