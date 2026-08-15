6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

"İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyordu" Filistin'e dönüp eşi ve kızıyla yeniden hayata tutunmaya çalışan Sikali, 21 Temmuz 2026'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde İsrail güçlerince alıkonulduğunu ve niye gözaltına alındığını anlamlandıramadığını söyledi. "Bizi gece 2'de Batı Şeria'daki Kalkilya bölgesinde evden gözaltına aldılar. Ellerimizi ve ayaklarımızı kelepçelediler, gözlerimizi bağladılar. Yaklaşık iki gün boyunca ellerimiz ve ayaklarımız bağlı, kelepçeli şekilde Tulkerim'deki bir yerde tutulduk." diyen Filistinli Sikali, 2 gün sonra İsrail'in Ofer Hapishanesine götürüldüğünü kaydetti. İsrail güçlerinin hapishanede kendisi ve beraberindeki Filistinlileri darbettiğini aktaran Sikali, şunları kaydetti: "Ofer Hapishanesi'nde bize sopalarla vurdular, küfrettiler, hakaret ettiler. Biz de onlara, 'biz işçiyiz, bu tür olaylarla bizim ilgimiz yok diyorduk.' Bizi dövdüler, sürüklediler ve aşağılayıcı muamelede bulundular. Bütün bunlar ellerimiz ve ayaklarımız kelepçeli, gözlerimiz bağlı haldeyken yaşandı. Daha sonra bize hapishane kıyafetleri giydirdiler ve yaklaşık 15 gün gözaltında kaldık. Bu 15 gün boyunca çok ağır şeyler yaşadık. İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyordu. İşkence, dayak, hakaret, küfür ve kötü muamele gördük."