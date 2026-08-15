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Topu böyle taca atıyorlar: Diğer tarikat ve cemaatlere neden operasyon yapılmıyor? 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’ Erhan Afyoncu tüm Türkiye'nin canını sıkacak açıklamayı yaptı! Bu meseleyi toparlayamazsak korktuğumuz başımıza gelecek Dünyada sadece iki kez görülmüştü! Milyonda bir rastlanan olay Trabzon'da ortaya çıktı Düzinelerce İHA verdiğimiz ülkeden Türkiye'ye nankörlük: 'Yazıklar olsun' dedirttiler Erdoğan etkisi! İsrail saldıracaktı, maçası yemedi Baykar ve TUSAŞ'a çok büyük ayıp: Bile isteye yaptılar, bu tam anlamıyla garabet Nişan töreni yolunda feci kaza: Minibüs devrildi: 5 ölü Bakanlık denetimleri ortaya çıkardı: İşte en tehlikeli 10 gıda türü Palandöken: Okul kıyafetinde tercih velinin olmalı Velilere ’Uzak durun’ çağrısı
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6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

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6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Siyonist İsrail'in bombardımanında 6 evladını birden toprağa veren Filistinli acılı baba, gözaltına alındığı zindanda uğradığı alçakça işkenceleri anlattı; elindeki ölüm belgeleriyle vicdansız dünyaya ve sessiz kalan İslam alemine haykırdı!

#1
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında üçüzleri dâhil 6 çocuğunu kaybeden acılı baba Mustafa es-Sikali, işgal altındaki Batı Yaka'da gözaltına alınarak Ofer Hapishanesi'ne atıldı. 15 gün boyunca elleri ve gözleri bağlı halde ağır işkencelerden geçirilen acılı baba, zindanda yaşadığı vahşeti dünya kamuoyuna duyurdu. Ofer Hapishanesi'nde uğradığı alçakça işkence ve hakaretleri gözyaşlarıyla anlattı!

#2
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

İsrail'in, gözaltına alıp 15 gün sonra serbest bıraktığı Filistinli Mustafa es-Sikali, işkence iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ofer Hapishanesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı: - "Ofer Hapishanesi'nde bize sopalarla vurdular, küfrettiler, hakaret ettiler. Bizi dövdüler, sürüklediler ve aşağılayıcı muamelede bulundular. Bütün bunlar ellerimiz ve ayaklarımız kelepçeli, gözlerimiz bağlı haldeyken yaşandı" - "Yaklaşık 15 gün gözaltında kaldık. Bu 15 gün boyunca çok ağır şeyler yaşadık. İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyordu. İşkence, dayak, hakaret, küfür ve kötü muamele gördük" - "(İsrail'in öldürdüğü 6 çocuğunun ölüm belgesini göstererek) Müslümanlar nerede, Araplar nerede? Bizi yüzüstü bırakanlar ile Gazze halkının ve çocukların öldürülmesini seyredenler karşısında Allah bize yeter. Bu çocukların ne suçu vardı?"

#3
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

İsrail saldırılarında 6 çocuğu öldürülen ve geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alındıktan 15 gün sonra serbest bırakılan Filistinli Mustafa es-Sikali, işkence iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ofer Hapishanesinde yaşadığı zulmü anlattı.

#4
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılarda bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden binlerce çocuktan 6'sı Filistinli Mustafa es-Sikali'nin evlatlarıydı.

#5
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Sikali, İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan birkaç ay önce İsrail'e işçi olarak çalışmaya gitmişti. Orada çalıştığı sırada, 8 Aralık 2023'te İsrail saldırılarında 6 çocuğunu kaybetti. Ailesinden geriye sadece eşi ve küçük bir kızı kalan Sikali, dönüp yeni bir hayat kurmaya çalışırken bu kez geçen ay İsrail tarafından gözaltına alınıp hapse atıldı.

#6
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Sikali, hem 6 çocuğunu kaybettiği saldırı sürecini hem de Ofer Hapishanesi'nde yaşadığı işkenceyi AA muhabirine anlattı. Altı çocuğum öldü, geriye yalnız eşim ve bir kızım kaldı: Sikali, 7 yaşındaki üçüzleri Kenan, Reyyan ve Sened ile 2 aylık İlin adlı çocuğu da dahil 6 çocuğunun 8 Aralık 2023'te İsrail saldırısında Gazze'nin Sahabe bölgesinde sığındıkları bir evde öldüğünü kaydetti.

#7
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Filistinli acılı baba 2 aylık kızını yalnız bir kez görebildiğini ve doğumun hemen ardından İsrail'e işçi olarak gittiğini söyledi. "Ev bombalandığında eşim, kızım, çocuklarım, eşimin ailesi ve toplam 120 kişi oradaydı. 120 kişiden yalnızca beş kişi kurtulmuş. Bunlar eşim, bir kızım ve yerinden edilmiş üç kişi." diyen Sikali, eşinin ve hayatta kalan son evladının da enkaz altından çıkarılarak kurtarıldığını aktardı.

#8
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

"İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyordu" Filistin'e dönüp eşi ve kızıyla yeniden hayata tutunmaya çalışan Sikali, 21 Temmuz 2026'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde İsrail güçlerince alıkonulduğunu ve niye gözaltına alındığını anlamlandıramadığını söyledi. "Bizi gece 2'de Batı Şeria'daki Kalkilya bölgesinde evden gözaltına aldılar. Ellerimizi ve ayaklarımızı kelepçelediler, gözlerimizi bağladılar. Yaklaşık iki gün boyunca ellerimiz ve ayaklarımız bağlı, kelepçeli şekilde Tulkerim'deki bir yerde tutulduk." diyen Filistinli Sikali, 2 gün sonra İsrail'in Ofer Hapishanesine götürüldüğünü kaydetti. İsrail güçlerinin hapishanede kendisi ve beraberindeki Filistinlileri darbettiğini aktaran Sikali, şunları kaydetti: "Ofer Hapishanesi'nde bize sopalarla vurdular, küfrettiler, hakaret ettiler. Biz de onlara, 'biz işçiyiz, bu tür olaylarla bizim ilgimiz yok diyorduk.' Bizi dövdüler, sürüklediler ve aşağılayıcı muamelede bulundular. Bütün bunlar ellerimiz ve ayaklarımız kelepçeli, gözlerimiz bağlı haldeyken yaşandı. Daha sonra bize hapishane kıyafetleri giydirdiler ve yaklaşık 15 gün gözaltında kaldık. Bu 15 gün boyunca çok ağır şeyler yaşadık. İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyordu. İşkence, dayak, hakaret, küfür ve kötü muamele gördük."

#9
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Tek hayali kızını yurt dışında okutmak: Sikali, Ofer Hapishanesinde 15 gün kaldıktan sonra Gazze'ye gönderilmek üzere serbest bırakılacağına ilişkin bir belge aldığını ve gözleri bağlı ve kelepçeli bir şekilde Gazze'ye; Kerem Ebu Salim'e ulaştığını kaydetti.

#10
Foto - 6 evladını kaybetti, işkence gördü: Filistinli babanın isyanı: ‘Müslümanlar nerede?’

Han Yunus'ta onu eşinin karşıladığını belirten Sikali, altı çocuğunun ölüm belgesini göstererek, "Müslümanlar nerede, Araplar nerede? Bizi yüzüstü bırakanlar ile Gazze halkının ve çocukların öldürülmesini seyredenler karşısında Allah bize yeter. Bu çocukların ne suçu vardı? Bu çocukların ölmesinin suçu neydi? Her bir çocuğumun bir hayali vardı. Her çocuk eğitim almak istiyordu. Okumak, diploma almak istiyorlardı. Çocuklarım başarılı öğrencilerdi, sınıflarının en başarılıları arasındaydılar. Allah'ın takdiri böyleymiş. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Şimdi geriye yalnızca bir kızım kaldı." diye konuştu. Tek hayalinin kızını yurt dışında okutmak olduğunu ifade eden Sikali, "Onu okutmak istiyorum. Ancak Gazze'de eğitim almanın ne kadar zor olduğunu biliyorsun. İnşallah onu yurt dışına çıkarırız. İnsanlar ve devlet onun eğitimine destek olur. Çünkü Gazze'de eğitim almak çok zor." dedi.

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